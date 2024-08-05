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Пластиковые деньги

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2024
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35
2020
В Башкирии построят молочный комплекс за полмиллиарда рублей
7 августа 2020, 07:36
2019
Теперь жители Башкирии могут отправлять деньги по телефону на карты 28 банков
Также начала работа оплата за товары с помощью QR-кода.
22 ноября 2019, 09:20
2018
Нацбанк: Каждый четвертый рубль жители Башкирии тратят «по безналу»
На руках жителей Башкирии более 6 миллионов банковских карт.
17 сентября 2018, 11:14
Банк России предупредил частных инвесторов о новом виде опасности
Чтобы обезопасить себя и свои финансы, необходимо тщательно выбирать брокера.
11 июля 2018, 04:45
В Башкирии стали чаще пользоваться платежной картой «Мир»
2 июня 2018, 12:42
Средняя зарплата врачей Башкирии составила почти 60 тысяч рублей
8 мая 2018, 10:19
Глава парламента Башкирии предложил регулировать криптовалюты
По его мнению новый вид финансов может использоваться в преступных целях.
27 апреля 2018, 11:02
Депутаты Госдумы от Башкирии: рост доходов в два раза и новые автомобили
16 апреля 2018, 09:28
Башкирия заняла 4 место в ПФО по выводу денег за рубеж
Однако докризисный уровень еще не достиг: три года назад выводили в три раза больше
13 апреля 2018, 05:55
Уфа заняла 11 место в России по уровню зарплат
12 апреля 2018, 04:54
Башкомснаббанк провел ребрендинг и сменил название
Изменения связаны с необходимостью дальнейшего развития.
30 марта 2018, 10:40
Банк России снизил ключевую процентную ставку
Причина: низкая инфляция.
23 марта 2018, 10:56
2017
Уфимка похитила из банка более 3 миллионов рублей долларами и евро
В Уфе работница банка похитила более 3 миллионов рублей долларами и евро. В суде ей уже вынесли приговор.
4 октября 2017, 10:33
В Уфе овчарка обнаружила 10 тысяч евро
6 июля 2017, 10:01

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