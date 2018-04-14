mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Неделя в Башкирии: Тастуба, паводок, теракты, менингит, хоккей и Telegram

14 апреля 2018, 09:46
Что произошло на этой неделе.

Медиакорсеть вспоминает самые важные события недели и интересные материалы, которые нельзя пропустить.

В понедельник, 9 апреля, стало известно о том, что в селе Тастуба Дуванского района Башкирии дети вынуждены учиться в разваливающейся школе. Местные жители записали видеообращение после того, как с крыши здания упала деревянная балка и разбила окно.

В этот же день глава Уфы Ирек Ялалов сообщил, что в городе оказались подтоплены талыми водами 57 участков. Он сказал, что причинами подтоплений в спокойной паводковой обстановке могли стать последствия изменения городского ландшафта.

В Нефтекамске 9 апреля зафиксирована вспышка менингита. Минздрав Башкирии подтвердил факт смерти двух детей, 15 и 4 лет.

В Уфе на круглом столе в Общественной палате Башкирии обсудили ситуацию с бездомными животными. Мы узнали, например, что в Уфе гуляют по улицам 20-25 бродячих животных.

В среду, 11 апреля, стали известны подробности предотвращения терактов в Башкирии накануне выборов. Задержаны два участника праворадикальной группировки.

Также в этот день был назначен новый главный тренер «Салавата Юлаева», им стал Николай Цулыгин. Медиакорсеть собрала отзывы о нем спортивных комментаторов.

Член Адвокатской коллегии Башкирии Ромео Фарукшин был задержан при получении взятки за квалификационный экзамен.

В четверг, 12 апреля, стало известно о возможной блокировке Telegram. И суд в пятницу, 13-ого, принял такое решение. Комментарии уфимцев можно прочитать здесь.

Между тем весенние воды продолжают подтапливать дома, вы можете посмотреть фоторепортаж и видео из Зубово. А в целом на утро 13 апреля в Башкирии 18 рек подтопили 700 домов, были размыты участки на двух дорогах.

В пятницу, 13 апреля, в колодце на территории ресторанного комплекса «Пристань» погибли сразу пять человек. Предварительная версия причин их гибели – отравление газом.

И громкая политическая новость: Станислав Чайченко обвинил главу Демского района Уфы в том, что тот пытался купить его молчание за 4,5 миллиона. Уфимец собирал данные о нарушениях на выборах, чтобы отправить коллективную жалобу председателю ЦИК России Элле Памфиловой.

Материалы по теме
Неделя в Башкирии: Ошибки на выборах, Филиппов, главные тренеры и ХэмДудьПолитзаключенный и кандидат в президенты Башкирии: 15 самых ярких фразВ Башкирии затопило 90 участков и пять домов в селе Зубово
#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48