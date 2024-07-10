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Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям

Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям

10 июля 2024, 17:19
Фото: 1MI
Семьи с двумя и более детьми будут получать налоговый аналог кешбэка, который поможет снизить налоговую нагрузку, сообщает Госдума.

Новый закон, принятый Госдумой, направлен на поддержку многодетных семей с невысоким уровнем дохода. По словам депутата Госдумы Андрея Исаева, «фактически их подоходный налог составит 6%», что позволит семьям сэкономить значительные средства.

— Сумма возврата будет доходить до 92 тыс. рублей, это серьезное подспорье для семей с детьми, — отметил Исаев.

Выплата начнет действовать с 1 января 2026 года и будет предоставляться ежегодно. Для получения выплаты семье необходимо будет соответствовать установленным критериям, в том числе иметь два и более детей и доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.

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