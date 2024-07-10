Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Новый закон, принятый Госдумой, направлен на поддержку многодетных семей с невысоким уровнем дохода. По словам депутата Госдумы Андрея Исаева, «фактически их подоходный налог составит 6%», что позволит семьям сэкономить значительные средства.
— Сумма возврата будет доходить до 92 тыс. рублей, это серьезное подспорье для семей с детьми, — отметил Исаев.
Выплата начнет действовать с 1 января 2026 года и будет предоставляться ежегодно. Для получения выплаты семье необходимо будет соответствовать установленным критериям, в том числе иметь два и более детей и доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.