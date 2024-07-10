Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям

Выплата начнет действовать с 1 января 2026 года и будет предоставляться ежегодно. Для получения выплаты семье необходимо будет соответствовать установленным критериям, в том числе иметь два и более детей и доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.