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Posted 6 ноября, 05:04

Published 6 ноября, 05:04

Modified 6 ноября, 07:23

Updated 6 ноября, 07:23

Остатки маткапитала раздают в Башкирии

Остатки маткапитала раздают в Башкирии

6 ноября 2024, 05:04
Фото: 1MI.
Важные новости о крупной госпрограмме финансовой поддержки семей объявило башкортостанское отделение Соцфонда России в среду, 6 ноября.

Неизрасходованный остаток материнского капитала — если эта сумма составляет менее ₽10 тысяч — раздали семьям из Башкирии.

Напомним, поправки о выплате неиспользованных средств из госпрограммы начали действовать по всей России с сентября 2024 года. Цели, на которые можно потратить эти суммы, ничем не ограничены. Средства находятся в полном распоряжении получателей.

Как уточнили в СФР по Башкирии, остаток маткапитала смогли получить около 3,8 тысячи семей региона.

Маткапитал увеличивают до ₽854000
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Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты Госдумы стали обсуждать увеличение маткапитала в России.

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