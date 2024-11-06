Остатки маткапитала раздают в Башкирии

Posted 6 ноября, 05:04
Published 6 ноября, 05:04
Modified 6 ноября, 07:23
Updated 6 ноября, 07:23
Неизрасходованный остаток материнского капитала — если эта сумма составляет менее ₽10 тысяч — раздали семьям из Башкирии.
Напомним, поправки о выплате неиспользованных средств из госпрограммы начали действовать по всей России с сентября 2024 года. Цели, на которые можно потратить эти суммы, ничем не ограничены. Средства находятся в полном распоряжении получателей.
Как уточнили в СФР по Башкирии, остаток маткапитала смогли получить около 3,8 тысячи семей региона.