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Posted 4 октября, 11:27

Published 4 октября, 11:27

Modified 4 октября, 11:29

Updated 4 октября, 11:29

Матери оставили детей без жилья в Башкирии

Матери оставили детей без жилья в Башкирии

4 октября 2024, 11:27
Фото: 1MI
В ЗАТО г. Межгорье 12 семей, получивших материнский капитал, забыли о своих обязанностях перед детьми, сообщает в пятницу, 4 октября, прокуратура Башкирии.

Прокуроры провели проверку, чтобы выяснить, как семьи распорядились средствами материнского капитала. В результате выяснилось, что 12 семей получили сертификаты, но законные представители не позаботились о выделении долей своим детям в праве собственности на жилье.

Как считают эксперты, когда родители получают материнский капитал, они обязаны использовать его так, чтобы защитить интересы своих детей. Без выделения долей в праве собственности, дети могут остаться без жилья в случае каких-либо конфликтов или изменений в семейной ситуации.

Поняв всю серьезность ситуации, прокуратура направила в суд иски с требованием устранить нарушения и защитить интересы детей. Суд удовлетворил требования прокурора, теперь исполнение судебных решений находится под контролем местной прокуратуры.

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