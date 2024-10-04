Матери оставили детей без жилья в Башкирии

Posted 4 октября, 11:27
Published 4 октября, 11:27
Modified 4 октября, 11:29
Updated 4 октября, 11:29
Прокуроры провели проверку, чтобы выяснить, как семьи распорядились средствами материнского капитала. В результате выяснилось, что 12 семей получили сертификаты, но законные представители не позаботились о выделении долей своим детям в праве собственности на жилье.
Как считают эксперты, когда родители получают материнский капитал, они обязаны использовать его так, чтобы защитить интересы своих детей. Без выделения долей в праве собственности, дети могут остаться без жилья в случае каких-либо конфликтов или изменений в семейной ситуации.
Поняв всю серьезность ситуации, прокуратура направила в суд иски с требованием устранить нарушения и защитить интересы детей. Суд удовлетворил требования прокурора, теперь исполнение судебных решений находится под контролем местной прокуратуры.