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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Башкирия попала в топ-25 по благосостоянию семей

Каждая семья в Башкирии может прокутить ₽47 000 в месяц

3 июня 2024, 17:02
Фото: 1MI

Башкирия попала в топ-25 по благосостоянию семей

«РИА Рейтинг» назвал регионы России с самым высоким благосостоянием семей. Аналитики посчитали, сколько денег остается у пар с детьми после минимальных трат.

Так, по данным исследователей, 47 710₽ имеются в свободном пользовании у среднестатистической башкортостанской семьи с двумя детьми, а с одним ребенком — целых 61 566₽. Среди субъектов РФ республика, таким образом, заняла 25 место.

Лидерами рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — там у средней семьи, по утверждениям аналитиков, может позволить себе откладывать по ₽140 тысяч каждый месяц. Аутсайдерами названы республики Северного Кавказа. Так, Кабардино-Балкария, стоящая на самой последней строчке, после минимальных трат семьи с двумя детьми уходят «в минус» на 1 732₽.

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Между тем прогнозы исследователей всё же оптимистичнее. Они указывают, что расчёты проводились через прожиточные минимумы в регионах, в реальности же доходы членов семей выше, а ниже «они определенно быть не могут».

#Общество#Деньги#Башкортостан#Новости экономики#Новости Башкирии#Зарплаты#Цены#Инфляция#Семьи#Кризис
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