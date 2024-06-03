Каждая семья в Башкирии может прокутить ₽47 000 в месяц

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Так, по данным исследователей, 47 710₽ имеются в свободном пользовании у среднестатистической башкортостанской семьи с двумя детьми, а с одним ребенком — целых 61 566₽. Среди субъектов РФ республика, таким образом, заняла 25 место.
Лидерами рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — там у средней семьи, по утверждениям аналитиков, может позволить себе откладывать по ₽140 тысяч каждый месяц. Аутсайдерами названы республики Северного Кавказа. Так, Кабардино-Балкария, стоящая на самой последней строчке, после минимальных трат семьи с двумя детьми уходят «в минус» на 1 732₽.
Между тем прогнозы исследователей всё же оптимистичнее. Они указывают, что расчёты проводились через прожиточные минимумы в регионах, в реальности же доходы членов семей выше, а ниже «они определенно быть не могут».