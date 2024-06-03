Каждая семья в Башкирии может прокутить ₽47 000 в месяц

Лидерами рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — там у средней семьи, по утверждениям аналитиков, может позволить себе откладывать по ₽140 тысяч каждый месяц. Аутсайдерами названы республики Северного Кавказа. Так, Кабардино-Балкария, стоящая на самой последней строчке, после минимальных трат семьи с двумя детьми уходят «в минус» на 1 732₽.