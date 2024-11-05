Башкирия становится бездомной

Posted 5 ноября, 09:53
Published 5 ноября, 09:53
Modified 5 ноября, 09:56
Updated 5 ноября, 09:56
Обнародован «Рейтинг российских регионов по доступности аренды жилья в 2024 году». Как отмечают аналитики агентства, аренда жилья для семей с двумя детьми в России продолжает оставаться доступной. В 2024 году почти 50% таких семей смогут снять стандартную двухкомнатную квартиру. Доступность аренды квартиры в регионах колеблется от 16,2% до 71,2%.
Республика Башкортостан в 2024 году заняла в рейтинге доступности аренды жилья для семей всего-лишь 25 строчку. Всего год назад регион располагался на 16 строчке списка. По данным на 2024 год, снять квартиру в Башкирии могут 51,8% семей с потомством. При этом доход ячейки общества составляет ₽85 400. Какая часть этой суммы уходит на аренду и что остается на жизнь — не уточняется.
Для сравнения, Татарстан в 2024 году оказался «Рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья» на восьмом месте. За год регион упал на пять позиций, то есть потерял прежнее третье место. Теперь решение квартирного вопроса доступно только 61,2% семей с двумя детьми. Расходы на семью составили ₽82 000.
Как считали рейтинг?
Доступность аренды жилья в российских регионах определяется тем, насколько велика доля семей, способных снять стандартную двухкомнатную квартиру. В расчет принимается семья, состоящая из двух взрослых и двоих детей. 70% от средств, оставшихся после вычета минимальных прожиточных расходов, семья направляет на аренду, а 30% — на остальные нужды.
Процент семей, которые могут одновременно покрывать затраты на аренду и ежедневные расходы, вычисляется на основе анализа процентного соотношения работников по уровню зарплаты в конкретном регионе. Данные по арендным ценам и минимальным прожиточным обычаям взяты на 2024 год для каждого отдельного региона.
Ранее Mkset сообщал о планах местных парламентариев навести порядок на рынке недвижимости и избавить Башкирию от сомнительных агентов по сделкам с квартирами.