Башкирия становится бездомной

Обнародован «Рейтинг российских регионов по доступности аренды жилья в 2024 году». Как отмечают аналитики агентства, аренда жилья для семей с двумя детьми в России продолжает оставаться доступной. В 2024 году почти 50% таких семей смогут снять стандартную двухкомнатную квартиру. Доступность аренды квартиры в регионах колеблется от 16,2% до 71,2%.



Республика Башкортостан в 2024 году заняла в рейтинге доступности аренды жилья для семей всего-лишь 25 строчку. Всего год назад регион располагался на 16 строчке списка. По данным на 2024 год, снять квартиру в Башкирии могут 51,8% семей с потомством. При этом доход ячейки общества составляет ₽85 400. Какая часть этой суммы уходит на аренду и что остается на жизнь — не уточняется.



Для сравнения, Татарстан в 2024 году оказался «Рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья» на восьмом месте. За год регион упал на пять позиций, то есть потерял прежнее третье место. Теперь решение квартирного вопроса доступно только 61,2% семей с двумя детьми. Расходы на семью составили ₽82 000.