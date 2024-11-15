Матерям раздали ₽15 млн в Башкирии

Posted 15 ноября, 16:50
Published 15 ноября, 16:50
Modified 15 ноября, 18:48
Updated 15 ноября, 18:48
Напомним, как ранее сообщал Mkset, в Башкирии начали раздавать остатки маткапитала — средства полагались родителям, если в распоряжении осталось не более ₽10 тысяч. Тратить эти деньги можно на любые цели.
По данным администрации Уфы, с начала 2024 года остатки маткапитала получили почти 3,9 тысячи семей. Таким образом, по программе было выплачено более ₽15 млн. Не сложно подсчитать и число обратившихся за остатками.
Ранее Mkset информировал о том, что с жителей Башкирии в 2025 году начнут собирать новый налог. С одного из видов дохода придётся платить 15%.