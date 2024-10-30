Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии

Posted 30 октября, 04:35
Published 30 октября, 04:35
Modified 30 октября, 08:39
Updated 30 октября, 08:39
Согласно новому закону, налоговая льгота распространяется на кредиты, оформленные для покупки или строительства жилья и земельных участков. Это также касается случаев рефинансирования существующих займов. Главное условие — договор должен быть заключен не позднее 31 декабря 2024 года.
Но что это значит для жителей Башкирии? Во-первых, такая мера направлена на поддержку тех, кто только планирует приобрести собственное жилье или строить дом мечты. Льгота позволит сократить налоговые обязательства за счет экономии по процентам — если ваши проценты по кредиту меньше двух третей ключевой ставки Центробанка России, вы сможете не платить НДФЛ с этой материальной выгоды.
Также стоит отметить, что заемщики должны иметь подтвержденное право на налоговый вычет на приобретение или строительство жилья. Это означает, что прежде чем надеяться на льготу, нужно убедиться в наличии всех необходимых документов.
Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 35 строчке рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки. Аналитики РИА Рейтинг подсчитали, что только 14,3% семей в Уфе и Башкирии могут позволить себе взять жилье под банковский кредит по рыночной ставке.