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Posted 30 октября, 04:35

Published 30 октября, 04:35

Modified 30 октября, 08:39

Updated 30 октября, 08:39

Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии

Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии

30 октября 2024, 04:35
Фото: Kremlin.ru.
В России отменили налоги на материальную выгоду от экономии по процентам по ипотеке, сообщает в среду, 30 октября, РИА Новости.

Согласно новому закону, налоговая льгота распространяется на кредиты, оформленные для покупки или строительства жилья и земельных участков. Это также касается случаев рефинансирования существующих займов. Главное условие — договор должен быть заключен не позднее 31 декабря 2024 года.

Но что это значит для жителей Башкирии? Во-первых, такая мера направлена на поддержку тех, кто только планирует приобрести собственное жилье или строить дом мечты. Льгота позволит сократить налоговые обязательства за счет экономии по процентам — если ваши проценты по кредиту меньше двух третей ключевой ставки Центробанка России, вы сможете не платить НДФЛ с этой материальной выгоды.

Также стоит отметить, что заемщики должны иметь подтвержденное право на налоговый вычет на приобретение или строительство жилья. Это означает, что прежде чем надеяться на льготу, нужно убедиться в наличии всех необходимых документов.

Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей
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Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 35 строчке рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки. Аналитики РИА Рейтинг подсчитали, что только 14,3% семей в Уфе и Башкирии могут позволить себе взять жилье под банковский кредит по рыночной ставке.

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