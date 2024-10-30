Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии

Но что это значит для жителей Башкирии? Во-первых, такая мера направлена на поддержку тех, кто только планирует приобрести собственное жилье или строить дом мечты. Льгота позволит сократить налоговые обязательства за счет экономии по процентам — если ваши проценты по кредиту меньше двух третей ключевой ставки Центробанка России, вы сможете не платить НДФЛ с этой материальной выгоды.