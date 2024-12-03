Растениеводство

Имя розы: власти Уфы раскрыли планы по озеленению городских территорий

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о планах по озеленению городских территорий на ближайший год. По его словам, тысячи многолетних растений украсят город уже в ближайшее время