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Растениеводство

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2024
Башкирии не хватило денег из-за дождливого лета
3 декабря, 08:58
Тихие убийцы: популярные растения, которые медленно отравляют вас и ваших питомцев
15 ноября, 11:13
Никто не верит, но это работает: как вырастить манго дома и можно ли добиться урожая?
12 ноября, 10:10
Спатифиллум: как пересадить и ухаживать за растением после покупки
5 ноября, 09:28
Нестандартный прием от садоводов: как разбудить герань и подарить ей пышное цветение
28 октября, 13:16
Даже самые старые кусты дадут урожай: осеннее омолаживание смородины
24 октября, 09:44
Поливайте комнатные растения пивом: они зацветут и похорошеют!
26 сентября, 13:46
Фикус бенджамина: 5 золотых правил ухода для здорового растения
26 сентября, 12:52
Как дешево вылечить любые болезни у растений: советы от эксперта
29 августа, 09:19
Украшение для растений: новая вирусная тенденция, о которой вы не знали
15 августа, 12:24
Не забудьте посадить в следующем году: топ-9 самых красивых растений для балкона
15 августа, 12:17
Топ-5 растений, которые нужно успеть размножить в августе
15 августа, 09:46
Какие цветы посадить в августе и сентябре: советы для идеального сада
13 августа, 11:28
Полоть или опрыскивать? Как навсегда избавиться от сорняков на даче
2 июля, 06:00
Корми, молись, расти: несколько важных советов о подкормке растений
28 июня, 12:55
2023
Имя розы: власти Уфы раскрыли планы по озеленению городских территорий
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о планах по озеленению городских территорий на ближайший год. По его словам, тысячи многолетних растений украсят город уже в ближайшее время
1 июля 2023, 08:06
2018
В Башкирии насчитали 457 растений-«пришельцев»
1 февраля 2018, 05:48
2017
В Башкирии на модернизацию объектов животноводства выделили 1,7 миллиардов
Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков рассказал, что эти деньги были выделены в 2016 году.
27 апреля 2017, 07:08

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