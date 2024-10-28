Нестандартный прием от садоводов: как разбудить герань и подарить ей пышное цветение

Казалось бы, что сложного в выращивании герани? Она неприхотлива, растет практически везде и требует минимального ухода. Но одна проблема возникает почти у каждого: пышных соцветий приходится ждать слишком долго. Все дело в тонкостях ухода, о которых не всегда говорят производители.