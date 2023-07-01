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Имя розы: власти Уфы раскрыли планы по озеленению городских территорий

1 июля 2023, 08:06
Фото: 1MI

Власти Уфы высадят в городе более 3 тысяч гортензий в этом году

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о планах по озеленению городских территорий на ближайший год. По его словам, тысячи многолетних растений украсят город уже в ближайшее время

Так, в этом году городские власти планируют высадить порядка 3 300 кустов гортензии. Помимо администрация Уфы приобрела свыше тысячи розовых кустов.

Фото: Ратмир Мавлиев// Telegram

Сити-менеджер Ратмир Мавлиев на своей странице в соцсетях отметил, что постепенно город будет переходить на многолетние растения.

Напомним, ранее жители Уфы обратили внимание на скульптуру пчелы по улице Софьи Перовской, которую в теплое время года, как правило, украшали цветами. По их словам, несмотря на то, что в городе уже на протяжении долгого времени стоит теплая погода, скульптуру до сих пор не расконсервировали после зимы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Кировского района.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Растениеводство
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