Имя розы: власти Уфы раскрыли планы по озеленению городских территорий

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Так, в этом году городские власти планируют высадить порядка 3 300 кустов гортензии. Помимо администрация Уфы приобрела свыше тысячи розовых кустов.
Сити-менеджер Ратмир Мавлиев на своей странице в соцсетях отметил, что постепенно город будет переходить на многолетние растения.
Напомним, ранее жители Уфы обратили внимание на скульптуру пчелы по улице Софьи Перовской, которую в теплое время года, как правило, украшали цветами. По их словам, несмотря на то, что в городе уже на протяжении долгого времени стоит теплая погода, скульптуру до сих пор не расконсервировали после зимы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Кировского района.