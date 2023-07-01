Имя розы: власти Уфы раскрыли планы по озеленению городских территорий

Напомним, ранее жители Уфы обратили внимание на скульптуру пчелы по улице Софьи Перовской, которую в теплое время года, как правило, украшали цветами. По их словам, несмотря на то, что в городе уже на протяжении долгого времени стоит теплая погода, скульптуру до сих пор не расконсервировали после зимы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Кировского района.