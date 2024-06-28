Корми, молись, расти: несколько важных советов о подкормке растений

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Наверняка многие начинающие садоводы сталкивались с тем, что, несмотря на своевременный полив и необходимое количество света, их растения всё равно увядали и засыхали. Конечно, всё ранее перечисленное играет важную роль, но при этом даже самым самостоятельным растениям не повредит небольшое подкрепление.
Растения, как и люди, так же могут испытывать голод, особенно растения, посаженные в горшки и другие ёмкости. Даже если при первоначальной посадке растения был использован грунт с удобрениями, со временем, питательные вещества будут полностью израсходованы, и растение может не только увянуть, но заболеть. Но стоит помнить, что везде нужно знать меру, ведь переизбыток удобрений тоже скажется на здоровье растений.
Того же мнения и агроном-плодоовощевод Людмила Калинина:
Я с годами работы в саду-огороде пришла к выводу, что умеренность нужна во всём. Не надо стремиться к сверх-результатам и давать бездумные обильные подкормки органическими и минеральными удобрениями.
Цветам, а также плодам и семенам, нужна энергия для роста, которую они получают не только от солнечного света, но и благодаря правильному соотношению и использованию удобрений. Ключевыми питательными веществами являются азот (химический символ N), фосфор (P) и калий (K). Каждый из этих элементов играет уникальную роль в жизненном цикле растений:
Удобрения делятся на две основные группы: минеральные и органические. К минеральным относятся азотные, калийные, фосфорные и комплексные удобрения, содержащие в себе не один, а несколько необходимых элементов питания. Органические же состоят из назова или компоста различного вида, птичего помёта, разновидного торфа и т. п.
Считается, что органические удобрения улучшают рыхлость почвы, её плодородие и активизируют почвенную микрофлору, в то время как минеральные больше подойдут для фазовой подкормки растения.
Существуют различные способы обеспечения необходимых питательных веществ растениям, и, как и во всём, у каждого свой подход. Одни поздней осенью и зимой обильно мульчируют свои грядки органическим веществом: оно разлагается в почве, готовое питать с приходом весны спящие растения. У других же есть тщательный график подкормок, с разным балансом питательных веществ для разных растений. Потребность в подкормке зависит не только от растения, фазы развития или состояния, но и от почвы, в котором живёт растение, а также от времени года.
Работа с удобрениями — это довольно сложное и, в то же время, творческое дело. Шаблона здесь быть не может! Нужно всегда внимательно следить за состоянием растений, вовремя приходить им на помощь, помогать преодолевать неблагоприятные условия среды и они щедро вознаградят ваши усилия хорошим урожаем, — такое наставление даёт в своей книге «Богатый урожай. Советы агронома» профессиональный агроном Ольга Ерохина.
Бывает сложно сходу понять все тонкости нового дела, и для тех, кто уже чувствует перегруз информацией, есть несколько основных советов: растения в контейнерах и горшках нужно подкармливать в течение всего лета, потому что в них не так много почвы, из которой можно извлекать питательные вещества. Органическое универсальное удобрение, правильно разведенное, стоит вносить во влажную почву каждые две недели в период с апреля по ноябрь.