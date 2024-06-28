Корми, молись, расти: несколько важных советов о подкормке растений

Существуют различные способы обеспечения необходимых питательных веществ растениям, и, как и во всём, у каждого свой подход. Одни поздней осенью и зимой обильно мульчируют свои грядки органическим веществом: оно разлагается в почве, готовое питать с приходом весны спящие растения. У других же есть тщательный график подкормок, с разным балансом питательных веществ для разных растений. Потребность в подкормке зависит не только от растения, фазы развития или состояния, но и от почвы, в котором живёт растение, а также от времени года.