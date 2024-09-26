Поливайте комнатные растения пивом: они зацветут и похорошеют!

Со временем листья домашних растений покрываются пылью и теряют свой блеск. Чтобы вернуть им здоровый вид, можно протирать листья раствором из пива и воды в пропорции 1:1. Использовать для этого лучше не свежий напиток, а немного постоявший. Важно помнить, что нельзя протирать листья растений, покрытые пушком, так как это может их повредить.