Поливайте комнатные растения пивом: они зацветут и похорошеют!

Posted 26 сентября, 13:46
Published 26 сентября, 13:46
Modified 26 сентября, 13:48
Updated 26 сентября, 13:48
В этом материале Алексей, опытный садовод автор канала «Сад и огород» разобрал, насколько полезным может быть пиво для ваших зеленых питомцев, и как правильно его использовать, чтобы не навредить.
Пиво содержит множество питательных веществ, которые могут быть полезны для цветов. В его составе есть дрожжи, хмель и солод — компоненты, которые оказывают положительное влияние на рост и здоровье. Дрожжи, например, вступают в взаимодействие с микроорганизмами в грунте, способствуя образованию азота и калия. Эти элементы необходимы для нормального роста и развития.
— Хмель, входящий в состав, содержит горькие и дубильные вещества, флавоноиды, камедь, смоляные кислоты, каротин и эфирное масло. Все эти компоненты могут стать дополнительным источником питания для растений, — рассказал садовод.
Солод, в свою очередь, богат витаминами, кальцием, магнием, фосфором, марганцем и селеном, а также натуральными сахаром, которые являются отличным источником глюкозы.
Чтобы использовать пиво в качестве удобрения, нужно приготовить специальный настой.
Необходимые ингредиенты:
Инструкция:
Поливать настоем нужно осторожно. Рекомендуется наливать под корневую систему цветка примерно 100 мл пивного состава один раз в неделю. Такое удобрение поможет цветам лучше развиваться даже при недостатке солнечного света.
— Важно помнить, что использовать можно только свежее или безалкогольное пиво, предварительно отстоявшееся в открытом виде на протяжении 10-12 часов, — подчеркивает Алексей.
Пивные дрожжи не только улучшают рост комнатных цветов, но и укрепляют их корневую систему, что способствует повышению иммунитета. Они становятся более устойчивыми к болезням и паразитам. Особенно хорошо пивное удобрение влияет на такие комнатные растения, как домашние розы, денежное дерево, драцены, молочай и фикус.
Со временем листья домашних растений покрываются пылью и теряют свой блеск. Чтобы вернуть им здоровый вид, можно протирать листья раствором из пива и воды в пропорции 1:1. Использовать для этого лучше не свежий напиток, а немного постоявший. Важно помнить, что нельзя протирать листья растений, покрытые пушком, так как это может их повредить.
Хотя этот напиток может быть полезным для растений, злоупотреблять таким удобрением не стоит. Излишний объем может вызвать появление плесени и грибка в грунте, а также неприятный запах. Кроме того, не рекомендуется использовать магазинное пиво с консервантами и добавками, так как оно может навредить растениям.
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