Полоть или опрыскивать? Как навсегда избавиться от сорняков на даче

Ручная прополка — это самый простой и на первый взгляд эффективный способ борьбы с сорняками. Да, это требует времени и усилий, но зато экологически чисто! Сорняки нужно выдергивать с корнями, чтобы они не прорастали снова. Лучшее время для прополки — после дождя, когда земля мягкая.