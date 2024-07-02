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Published Сегодня, 06:00

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Updated Сегодня, 06:02

Полоть или опрыскивать? Как навсегда избавиться от сорняков на даче

Полоть или опрыскивать? Как навсегда избавиться от сорняков на даче

2 июля 2024, 06:00
Фото: 1MI
Полоть или опрыскивать? Как навсегда избавиться от сорняков на даче
Мириться с сорняками? Нет, это не наш путь! Комплексный подход — сочетание механических, биологических и химических методов — позволит вам контролировать рост сорняков и наслаждаться чистым и ухоженным участком. Пробуйте разные методы и находите те, что подходят именно вам.

Сорняки — враг номер один для любого дачника. Они портят вид участка и мешают нормальному росту культурных растений. Как же победить эту зеленую армию? Сегодня мы расскажем о самых эффективных методах борьбы с сорняками, которые помогут вам навсегда избавиться от них.

Мучительная прополка или современное мульчирование?

Ручная прополка — это самый простой и на первый взгляд эффективный способ борьбы с сорняками. Да, это требует времени и усилий, но зато экологически чисто! Сорняки нужно выдергивать с корнями, чтобы они не прорастали снова. Лучшее время для прополки — после дождя, когда земля мягкая.

Но если вы хотите сохранить силы и время, стоит попробовать мульчирование. Это покрытие почвы слоем органического или неорганического материала. Солома, листья, древесная кора или агроволокно — все это прекрасно справляется с задачей. Мульча блокирует свет, необходимый для роста сорняков, и сохраняет влагу в почве.

— Я компостирую все растительные остатки — как и учили «классики мульчирования» (использовать можно все, кроме капусты с килой). Компост потом идет в дело по всему участку. У меня к тому же есть шредер — под зиму жесткую ботву перемалываю и в цветники, под малину (ирисы, флоксы, пионы). Мульчировать газонной травой получается плохо — в начале сезона она очень сочная и превращается в навоз. Да и одуванчики лезут, если вдруг на газоне какой-то оказался. Даже если срезается нераспустившийся — он потом семена дает, во всяком случае у меня такое ощущение, — делятся опытные садоводы.
Солома, листья, древесная кора или агроволокно — все это прекрасно справляется с задачей.Солома, листья, древесная кора или агроволокно — все это прекрасно справляется с задачей.
Солома, листья, древесная кора или агроволокно — все это прекрасно справляется с задачей.
Фото: 1MI

Агротехнические приемы: черный пар и севооборот

Черный пар — когда фермер оставляет участок своего поля пустым на один или более сезонов. Вместо того чтобы сеять там растения, он регулярно вспахивает и удобряет землю. Почему это полезно?

  1. Борьба с сорняками: когда нет растений, сорняки не имеют чего-то, с чем конкурировать за питательные вещества и воду. Повторное вспахивание помогает уничтожить многие сорняки на корню.
  2. Улучшение почвы: вспашка и удобрение помогают возвращать питательные вещества в почву, улучшая ее структуру и плодородие.
  3. Снижение эрозии: пустующее поле с регулярной обработкой лучше защищено от ветровой и водной эрозии, чем поле, покрытое растительностью.

Севооборот — система, при которой фермеры чередуют разные виды культур на одном и том же участке земли. Это делается по нескольким причинам:

  1. Борьба с болезнями и вредителями: разные растения привлекают разных вредителей и болезнетворных организмов. Чередуя культуры, фермеры могут предотвратить или снизить распространение этих вредителей.
  2. Использование питательных веществ: одни растения «вымывают» из почвы азот, другие его фиксируют. Чередование помогает поддерживать баланс питательных веществ в почве.
  3. Улучшение структуры почвы: некоторые растения, например бобовые, улучшают структуру почвы и повышают ее плодородие, что полезно для последующих культур.

Используя черный пар и севооборот, фермеры могут более эффективно управлять своими полями, увеличивая урожайность и снижая затраты на удобрения и химическую защиту растений.

Использование биологических методов в борьбе с сорняками — это экологически чистый подход, который помогает поддерживать баланс в экосистеме сада или поляИспользование биологических методов в борьбе с сорняками — это экологически чистый подход, который помогает поддерживать баланс в экосистеме сада или поля
Использование биологических методов в борьбе с сорняками — это экологически чистый подход, который помогает поддерживать баланс в экосистеме сада или поля
Фото: 1MI

Биологические методы борьбы с сорняками

Использование биологических методов в борьбе с сорняками — экологически чистый подход, который помогает поддерживать баланс в экосистеме сада или поля. Вот несколько примеров таких методов:

Энтомофаги: хищные насекомые, которые питаются вредителями растений, включая сорняки. Например, некоторые виды жуков, пауков и наездников активно уничтожают семена и молодые ростки сорняков. Введение этих полезных насекомых в ваш сад или поле может значительно снизить количество сорняков без использования химических препаратов.

— Применение пестицидов исключается на зеленных культурах, участках культур, выращиваемых для детского и диетического питания. Ограниченно применяются пестициды при защите овощных культур защищенного грунта — в теплицах и парниках, — делятся в компании FLY&SEE AGRO

Компостные чаи: жидкость, полученная путем вымачивания компоста в воде. Компостные чаи богаты микроорганизмами и питательными веществами, которые способствуют здоровью почвы и подавляют рост сорняков. Они также могут улучшить структуру почвы и увеличить ее водоудерживающую способность.

Хотя химические методы являются крайней мерой, они иногда могут быть необходимы в сельском хозяйстве или в больших садах.Хотя химические методы являются крайней мерой, они иногда могут быть необходимы в сельском хозяйстве или в больших садах.
Хотя химические методы являются крайней мерой, они иногда могут быть необходимы в сельском хозяйстве или в больших садах.
Фото: 1MI

Химические методы борьбы с сорняками (гербициды)

Хотя химические методы являются крайней мерой, они иногда могут быть необходимы в сельском хозяйстве или в больших садах. Важно понимать, как правильно использовать гербициды, чтобы минимизировать вред окружающей среде и здоровью:

  1. Селективные гербициды: эти препараты уничтожают только определенные виды растений, оставляя неповрежденными другие культуры. Они часто используются в сельском хозяйстве для защиты ценных посевов от сорняков.

  2. Неселективные гербициды: они уничтожают все растения, с которыми контактируют. Они могут быть полезны в начальной стадии подготовки участка под посев или в садах, где необходимо полностью очистить почву от растительности.

Важные меры предосторожности при использовании гербицидов:

  • Всегда строго следуйте инструкциям на упаковке гербицида.
  • Носите защитную одежду, включая перчатки, очки и маску, при обработке растений гербицидами.
  • Избегайте применения гербицидов в ветреную погоду, чтобы предотвратить их распространение на нежелательные участки.
  • Соблюдайте рекомендуемые интервалы между обработкой и посевом или сбором урожая, чтобы избежать негативного влияния гербицидов на культуры.
Механические и биологические методы здесь менее эффективны из-за больших объемов посадокМеханические и биологические методы здесь менее эффективны из-за больших объемов посадок
Механические и биологические методы здесь менее эффективны из-за больших объемов посадок
Фото: 1MI

Картофельное поле: особый подход к борьбе с сорняками

Картофель требует особого внимания. Механические и биологические методы здесь менее эффективны из-за больших объемов посадок. Лучший вариант — гербициды. Важно правильно подобрать средство, ориентируясь на вид сорняков и состояние участка.

Газон против сорняков: травяные воины на страже чистоты

Избавиться от сорняков на газоне помогут специальные виды трав, которые сами вытесняют нежелательную растительность. Мелкий клевер, полевица, овсяница, мятлик и райграс — выбирайте ту, которая подходит вашему климату и условиям.

Народные средства: сода, уксус и даже водка!

Народные средства тоже могут быть эффективными. Например, раствор соды или уксуса помогает бороться с молодыми сорняками. Можно даже использовать водку: стакан спирта на ведро воды — и сорняки взойдут, чтобы их можно было легко выдернуть.

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#Ольга Харина#Общество#Растениеводство#Сельскохозяйственные растения#Дачные растения#Растения
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