Тихие убийцы: популярные растения, которые медленно отравляют вас и ваших питомцев

Диффенбахия с её яркими пятнистыми листьями стала фаворитом среди цветоводов. Она неприхотлива в уходе и прекрасно очищает воздух, но сок её листьев содержит кристаллы оксалата кальция. Попадание этого вещества на кожу или слизистые оболочки может вызвать сильное раздражение, жжение и даже отёк.