Топ-5 растений, которые нужно успеть размножить в августе

Август считается одним из самых активных месяцев для дачников. Природа достигает своего пика, и садоводы начинают задумываться о том, как сделать свои участки ещё более красивыми и разнообразными. В это время можно не только собирать урожай, но и заниматься посадкой новых растений. Если вы подумываете о том, какие культуры можно высаживать в августе, то есть множество однолетников и многолетников, которые идеально подойдут для этого.