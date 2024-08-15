Топ-5 растений, которые нужно успеть размножить в августе

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
Август считается одним из самых активных месяцев для дачников. Природа достигает своего пика, и садоводы начинают задумываться о том, как сделать свои участки ещё более красивыми и разнообразными. В это время можно не только собирать урожай, но и заниматься посадкой новых растений. Если вы подумываете о том, какие культуры можно высаживать в августе, то есть множество однолетников и многолетников, которые идеально подойдут для этого.
Украсит ваш сад своими фиолетовыми цветами и серо-зеленой листвой. Помимо эстетического удовольствия, лаванда привлекает опылителей и отпугивает вредителей, что делает её вдвойне полезной для садоводов. Самый простой способ размножить лаванду — это черенкование. Полузрелые черенки можно сажать летом, и это часто оказывается самым легким и эффективным методом. Поставьте черенок в воду или сразу в почву, и вскоре вы увидите, как он начинает укореняться.
Не только фантастически выглядящий вечнозеленый кустарник, но и прекрасная ароматическая трава. Его можно использовать в кулинарии и для медицинских целей. Существует множество разновидностей розмарина, которые можно выбрать в зависимости от ваших предпочтений: прямостоячие, стелющиеся, с фиолетовыми, синими или розовыми цветами. Розмарин можно успешно выращивать как на улице, так и в помещении, что делает его универсальным растением для вашего сада.
Её можно успешно размножать в конце лета или начале осени. В мире существует множество видов вербены, и все они могут украсить ваш сад своими яркими цветами. Черенкование в августе может быть немного медленнее, чем весной, но это все равно эффективный способ размножения. Взятые в это время черенки легко приживаются и уже на следующий год порадуют вас своим цветением.
Многолетнее растение, которое, к сожалению, недолговечно. Чтобы у вас всегда был запас свежего шалфея, рекомендуется регулярно черенковать его. Шалфей отлично подходит как для цветника, так и для грядки или сада в контейнере. Важно регулярно обрезать его, чтобы растение оставалось густым и не становилось длинноногим. Вы можете выращивать шалфей в течение всего лета, помещая черенок в почву или размножая его в воде. Главное — не забывайте менять воду и следить за её свежестью.
Ещё одно замечательное растение, которое можно добавить в свой сад. Существует более 250 видов пенстемона, и они варьируются от небольших альпийских растений до высоких травянистых многолетников. Это растение можно срезать в июне или в конце августа, когда основание стеблей затвердевает, а верхушки остаются мягкими. Черенкование пенстемона в полузрелом виде — идеальный способ размножения. Черенок должен быть около 10-12 см в высоту, две трети его следует погружать в компост. Защитите его от заморозков и весной пересадите на открытый воздух.