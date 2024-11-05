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Posted 5 ноября, 09:28

Published 5 ноября, 09:28

Modified 5 ноября, 09:30

Updated 5 ноября, 09:30

Спатифиллум: как пересадить и ухаживать за растением после покупки

Спатифиллум: как пересадить и ухаживать за растением после покупки

5 ноября 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney. Спатифиллум: как пересадить и ухаживать за растением после покупки
Зачем пересаживать растение, как поддерживать влажность воздуха и почему его нельзя постоянно держать на солнце: эксперты рассказали всё об уходе за спатифиллумом

Спатифиллум — неприхотливое комнатное растение, но даже он при неправильной пересадке может заболеть. Опытный садовод Екатерина Новикова с площадки «Антонов Сад» рассказала всё об особенностях пересадки спатифиллума, чтобы обеспечить его здоровье и цветение.

Зачем нужна пересадка?

После покупки нового растения многие пересаживают его в новый горшок, и не просто так. В первую очередь это делается для того, чтобы посмотреть на состояние корневой системы — здоровы ли корни, не гниют ли они. Также пересадку делают из эстетических соображений: например, если «родной» горшок очень грязный, не привлекательный внешне или вовсе повреждённый.

Но обратите внимание на то, что прежде, чем заниматься пересадкой, растение должно отстояться в двухнедельном карантине. Это позволит ему адоптироваться к новой среде и выявить возможные заболевания.

Зачем нужна пересадка?Зачем нужна пересадка?
Зачем нужна пересадка?. Фото: Изображение Midjourney

Подготовка спатифиллума к пересадке

Прежде, чем начать пересадку, следует подготовить всё необходимое.

  • Подбор горшка: правильно подобрать размеры можно отталкиваясь от «родного» горшочка. Ёмкость, в которую вы планируете пересадить цветок, в диаметре должна быть на 2-4 см больше предыдущего. Размер увеличиваем постепенно, чтобы растение успевало освоить весь объём грунта. Обязательным пунктом для горшка является наличие дренажных отверстий.

  • Наполнение: хоть спатифиллум и влаголюбивый, застой воды он не терпит из-за возможного загнивания корневой системы. В качестве дренажа можно использовать керамзит, а грунт — для ароидных комнатных растений.
— Также грунт можно сделать самостоятельно: возьмите почву, добавьте в неё питание (например, перегной), и обязательно используем разрыхлители (песок, вермикулит, агроперлит и др.). Если грунт получился недостаточно рыхлый, можно добавить торф, — рассказывает специалист Екатерина.

Пошаговая инструкция пересадки:

  1. Наполнение: берём заранее подготовленных горшок и укладываем дно слоем дренажа в 2-3 см. Сверху насыпаем небольшой слой грунта и визуально проверяем насколько хорошо туда сядет растение: оно не должно быть глубоко посажено.

  2. Извлечение растения: аккуратно вынимаем растение из старого горшка, придерживая его снизу. Сразу проверяем корни, чтобы убедиться, что они здоровы. По возможности снимаем немного верхнего слоя старого грунта и слегка расправляем корешки.

  3. Посадка: цветок должен стоять в новом горшке на том же уровне, что и в старом. Дальше засыпаем корневую систему грунтом, заполняя и уплотняя пространство.

  4. Полив: последним шагом будет увлажнение почвы.
Подготовка спатифиллума к пересадкеПодготовка спатифиллума к пересадке
Подготовка спатифиллума к пересадке. Фото: Изображение Midjourney

Условия по уходу

Чтобы спотифиллум радовал вас своим цветением, поддерживайте следующие условия по уходу за ним:

Освещение

Растению необходим рассеянный свет. В идеале расположите цветок на восточном или западном окне. Северная сторона не подойдёт из-за недостатка света, а южная может навредить — могут появиться ожоги в виде пятен на листьях, и начнётся увядание.

Также его можно поставить на этажерку недалеко от окна — таким образом оно будет получать достаточно света и не мёрзнуть.

Температура

Спатифиллум не любит сквозняков — это переохлаждает корневую систему. Поэтому проверяйте их отсутствие в местах хранения цветка.

Идеальная температура для этого растения будет от +18 до +25 градусов. При более прохладных условиях он может погибнуть, а при более тёплых — необходимо постоянное опрыскивание.

Влажность

Для этого растения важно постоянно поддерживать влажность воздуха, особенно, если рядом батареи. Чтобы ему всегда хватало влаги можно использовать следующий способ: в свободный большой поддон насыпаем дренаж, заливаем его водой, и ставим на него горшок с спатифиллумом. Таким образом, цветок получает естественную влажность от испарения воды.

И, конечно же, не забываем про регулярный полив. Когда верхний слой грунта в 2-3 см стал сухим, тогда можно поливать. Собирающиеся излишки воды выливаем.

- Если на листьях появились темные пятна, кончики засохли и само растение теряет свою декоративность, возможно, вы его залили. В этом случае растение нужно вынуть из горшка и проверить, как себя чувствует корневая система. Если корни загнили, то необходимо удалить больные корни и пересадить цветок, — объясняет Екатерина.

Подкормка

Ещё один важный аспект для поддержания здоровья природных любимцев— подкормка. Как и любые комнатные декоративные растения, спатифиллум мы подкармливаем с марта по ноябрь примерно раз в 2-3 недели. Зима — это период покоя, когда мы либо не кормим их вовсе, либо кормим значительно реже.

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