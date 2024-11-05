Спатифиллум: как пересадить и ухаживать за растением после покупки

После покупки нового растения многие пересаживают его в новый горшок, и не просто так. В первую очередь это делается для того, чтобы посмотреть на состояние корневой системы — здоровы ли корни, не гниют ли они. Также пересадку делают из эстетических соображений: например, если «родной» горшок очень грязный, не привлекательный внешне или вовсе повреждённый.