Спатифиллум: как пересадить и ухаживать за растением после покупки

Posted 5 ноября, 09:28
Published 5 ноября, 09:28
Modified 5 ноября, 09:30
Updated 5 ноября, 09:30
Спатифиллум — неприхотливое комнатное растение, но даже он при неправильной пересадке может заболеть. Опытный садовод Екатерина Новикова с площадки «Антонов Сад» рассказала всё об особенностях пересадки спатифиллума, чтобы обеспечить его здоровье и цветение.
После покупки нового растения многие пересаживают его в новый горшок, и не просто так. В первую очередь это делается для того, чтобы посмотреть на состояние корневой системы — здоровы ли корни, не гниют ли они. Также пересадку делают из эстетических соображений: например, если «родной» горшок очень грязный, не привлекательный внешне или вовсе повреждённый.
Но обратите внимание на то, что прежде, чем заниматься пересадкой, растение должно отстояться в двухнедельном карантине. Это позволит ему адоптироваться к новой среде и выявить возможные заболевания.
Прежде, чем начать пересадку, следует подготовить всё необходимое.
— Также грунт можно сделать самостоятельно: возьмите почву, добавьте в неё питание (например, перегной), и обязательно используем разрыхлители (песок, вермикулит, агроперлит и др.). Если грунт получился недостаточно рыхлый, можно добавить торф, — рассказывает специалист Екатерина.
Чтобы спотифиллум радовал вас своим цветением, поддерживайте следующие условия по уходу за ним:
Растению необходим рассеянный свет. В идеале расположите цветок на восточном или западном окне. Северная сторона не подойдёт из-за недостатка света, а южная может навредить — могут появиться ожоги в виде пятен на листьях, и начнётся увядание.
Также его можно поставить на этажерку недалеко от окна — таким образом оно будет получать достаточно света и не мёрзнуть.
Спатифиллум не любит сквозняков — это переохлаждает корневую систему. Поэтому проверяйте их отсутствие в местах хранения цветка.
Идеальная температура для этого растения будет от +18 до +25 градусов. При более прохладных условиях он может погибнуть, а при более тёплых — необходимо постоянное опрыскивание.
Для этого растения важно постоянно поддерживать влажность воздуха, особенно, если рядом батареи. Чтобы ему всегда хватало влаги можно использовать следующий способ: в свободный большой поддон насыпаем дренаж, заливаем его водой, и ставим на него горшок с спатифиллумом. Таким образом, цветок получает естественную влажность от испарения воды.
И, конечно же, не забываем про регулярный полив. Когда верхний слой грунта в 2-3 см стал сухим, тогда можно поливать. Собирающиеся излишки воды выливаем.
- Если на листьях появились темные пятна, кончики засохли и само растение теряет свою декоративность, возможно, вы его залили. В этом случае растение нужно вынуть из горшка и проверить, как себя чувствует корневая система. Если корни загнили, то необходимо удалить больные корни и пересадить цветок, — объясняет Екатерина.
Ещё один важный аспект для поддержания здоровья природных любимцев— подкормка. Как и любые комнатные декоративные растения, спатифиллум мы подкармливаем с марта по ноябрь примерно раз в 2-3 недели. Зима — это период покоя, когда мы либо не кормим их вовсе, либо кормим значительно реже.
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