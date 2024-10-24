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Posted 24 октября, 09:44

Published 24 октября, 09:44

Modified 24 октября, 09:46

Updated 24 октября, 09:46

Даже самые старые кусты дадут урожай: осеннее омолаживание смородины

Даже самые старые кусты дадут урожай: осеннее омолаживание смородины

24 октября 2024, 09:44
Фото: 1MI
Даже самые старые кусты дадут урожай: осеннее омолаживание смородины
Если в вашем саду появился, казалось бы, совсем безнадёжный куст смородины, не спешите его удалять! С приходом осени садоводы получают уникальную возможность провести омолаживающую обрезку, которая способна вернуть к жизни даже самые старые растения.

Не смотря на наступление холодов и приближение зимы, садоводам ещё есть чем заняться. Осень — самое подходящее время для омолаживающей обрезки смородины. Специалист-биолог Юлия рассказала в видео-блоге «Procvetok» всё о том, как провести омоложение кустов смородины и почему это важно.

Зачем омолаживать смородину?

Со временем старые ветки, которым больше пяти лет, ложатся на землю, и многие из них отмирают или заболевают. Кора начнёт отмирать, ветви часто обламываются от нагрузки, а потом и вовсе загнивают. Помимо этого прирост новых и молодых веточек будет минимальным, что значительно повлияет на урожай.

Как понять, что куст можно восстановить?

Есть хороший способ понять когда можно провести омоложение, а когда уже бесполезно. Посмотрите внутрь куста: если в нём присутствуют молодые, однолетние побеги (светло-коричневые, с гладкой корой), значит корневая система работает, и ещё есть потенциал для восстановления. Но если же прирост молодых побегов полностью отсутствует, и заметно преобладание старых, усыхающих ветвей, то куст однозначно следует удалить и посадить что-то новое.

Если молодые побеги полностью отсутствует, то куст следует удалить и посадить что-то новоеЕсли молодые побеги полностью отсутствует, то куст следует удалить и посадить что-то новое
Если молодые побеги полностью отсутствует, то куст следует удалить и посадить что-то новое. Фото: Изображение Midjourney

Омолаживающая обрезка: пошаговая инструкция

  • Удалите старые ветки: сначала обрезайте ветки, которым больше четырех лет. Это способствует активному росту новых урожайных ветвей.
— Хотя и лежащие ветки могут давать неплохой урожай, но из-за того, что они находятся близко к земле, они часто попадают в сорняки ягода на них вызревает гораздо хуже, — комментирует Юлия.
  • Удалите больные и поломанные ветки: чем ниже их отрежем — тем лучше. Больные ветви советуется сжечь; внутри часто прячутся личинки галлицы или стеклянницы, которые легко могут перезимовать и весной продолжить вредительствовать.
  • Проведите санитарную зачистку: после обрезки проводим санитарную зачистку, чтобы поражённых листьев в округе было как можно меньше. Берём грабли и проходимся по земле вокруг куста, убирая всё ненужное.
  • Внесите микоризу: пока почва не остыла и растение ещё довольно активное, пройдитесь по почве микоризой. Если смородина была какое-то время запущенна, она ослабла и обзавелась множеством вредителей и болезней. Микориза устанавливает контакт с корневой системой и помогает начать весну уже с новыми силами, с поддержкой полезных бактерий и грибков.
  • Замульчирование: если компост отсутствует, просто используем хорошую плодородную почву. Хорошенько посыпаем, особенно там, где оголились корешки. Конечно, если у вас есть торф или компост, это будет вдвойне полезно.
— Важно: удалять все старые ветки сразу нельзя. Оставляйте хотя бы 1/3, так как такие ветки имеют определенное значение в росте оставшихся. Листья, оставшиеся на них, фотосинтезируют и перенаправляют свои питательные вещества в корневую систему, что помогает растению быстрее восстановиться, — добавляет специалист.
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Что ещё можно сделать для восстановления смородины?

Внесение перегноя в приствольный круг

После первых заморозков рекомендуется внести перегной вокруг ствола смородины в приствольный круг. Он схватится с замерзшей почвой и не будет вымываться дождями. Этот метод эффективно стимулирует весенний рост растения, обеспечивая ему хорошее питание и подготовку к новому сезону.

Устранение оголения корней:

Если корни смородины начали выпирать из почвы и стали поверхностными, важно защитить их от возможных повреждений. Чтобы предотвратить подмерзание и высыхание корней в зимний период, рекомендуется подсыпать вокруг растения плодородную почву.

Стимуляция образования новых корневых побегов:

Для усиления роста новых корней внесите смесь торфа с опилками или компоста с торфом и опилками. Обильно рыхлите почву и добавляйте этот субстрат в зону корневой шейки растения.

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