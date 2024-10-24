Даже самые старые кусты дадут урожай: осеннее омолаживание смородины

Есть хороший способ понять когда можно провести омоложение, а когда уже бесполезно. Посмотрите внутрь куста: если в нём присутствуют молодые, однолетние побеги (светло-коричневые, с гладкой корой), значит корневая система работает, и ещё есть потенциал для восстановления. Но если же прирост молодых побегов полностью отсутствует, и заметно преобладание старых, усыхающих ветвей, то куст однозначно следует удалить и посадить что-то новое.