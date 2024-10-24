Даже самые старые кусты дадут урожай: осеннее омолаживание смородины

Posted 24 октября, 09:44
Published 24 октября, 09:44
Modified 24 октября, 09:46
Updated 24 октября, 09:46
Не смотря на наступление холодов и приближение зимы, садоводам ещё есть чем заняться. Осень — самое подходящее время для омолаживающей обрезки смородины. Специалист-биолог Юлия рассказала в видео-блоге «Procvetok» всё о том, как провести омоложение кустов смородины и почему это важно.
Со временем старые ветки, которым больше пяти лет, ложатся на землю, и многие из них отмирают или заболевают. Кора начнёт отмирать, ветви часто обламываются от нагрузки, а потом и вовсе загнивают. Помимо этого прирост новых и молодых веточек будет минимальным, что значительно повлияет на урожай.
Есть хороший способ понять когда можно провести омоложение, а когда уже бесполезно. Посмотрите внутрь куста: если в нём присутствуют молодые, однолетние побеги (светло-коричневые, с гладкой корой), значит корневая система работает, и ещё есть потенциал для восстановления. Но если же прирост молодых побегов полностью отсутствует, и заметно преобладание старых, усыхающих ветвей, то куст однозначно следует удалить и посадить что-то новое.
— Хотя и лежащие ветки могут давать неплохой урожай, но из-за того, что они находятся близко к земле, они часто попадают в сорняки ягода на них вызревает гораздо хуже, — комментирует Юлия.
— Важно: удалять все старые ветки сразу нельзя. Оставляйте хотя бы 1/3, так как такие ветки имеют определенное значение в росте оставшихся. Листья, оставшиеся на них, фотосинтезируют и перенаправляют свои питательные вещества в корневую систему, что помогает растению быстрее восстановиться, — добавляет специалист.
После первых заморозков рекомендуется внести перегной вокруг ствола смородины в приствольный круг. Он схватится с замерзшей почвой и не будет вымываться дождями. Этот метод эффективно стимулирует весенний рост растения, обеспечивая ему хорошее питание и подготовку к новому сезону.
Если корни смородины начали выпирать из почвы и стали поверхностными, важно защитить их от возможных повреждений. Чтобы предотвратить подмерзание и высыхание корней в зимний период, рекомендуется подсыпать вокруг растения плодородную почву.
Для усиления роста новых корней внесите смесь торфа с опилками или компоста с торфом и опилками. Обильно рыхлите почву и добавляйте этот субстрат в зону корневой шейки растения.
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