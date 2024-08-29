Как дешево вылечить любые болезни у растений: советы от эксперта

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В разведение огорода большую и важную роль играет правильный уход. От этого зависит, насколько богатым будет урожай и долголетие культур. Чтобы знать, как сохранить огород здоровым, Виктория Карелина, агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая» рассказала самое главное о возможных заболеваниях растений, их возбудителях и то, как правильно их вылечить.
В основном, это может выражаться двумя образами:
Эти симптомы могут указывать на различные проблемы, начиная от инфекций и заканчивая дефицитом питательных веществ.
Пятнистость может быть вызвана:
Деформация растения может также свидетельствовать о заболевании, но, в отличие от пятнистости, она не связана с бактериально-грибковыми инфекциями.
Чтобы определиться с лечением, достаточно понять источник болезни. Бактериально-грибковые инфекции выражаются через следующие признаки:
— Если ваши растения находятся в теплице и расположены тесно друг к другу, начните с обработки медьсодержащими препаратами, такими как Бегопик, Бордосская смесь или Протон. Затем секатором удалите больные листья и ростки. Если растения расположены свободно, можно сразу приступать к обрезанию и обработке, — советует агрохимик.
Через 3-4 дня после первой обработки подкормите растения препаратами с сенной палочкой, чтобы поддержать полезную микрофлору.
Повторите удобрение ещё два раза каждые 4-5 дней. Это поможет снизить заболеваемость и продлить жизнь растениям.
Вирусные инфекции проявляются через чётко очерченные края, не характерный окрас листьев, сильно выделяющийся цвет от здоровых листьев. При деформации от вирусов листья будут сворачиваться в тонкую трубочку, растение будет активно разрастаться и увеличивать количество стеблей, листьев и цветков, листья становятся длинными и узкими.
— К сожалению, такие заболевания не лечатся. Единственный способ борьбы — уничтожение заражённых растений путём сжигания. После этого на этом месте нельзя сажать растения из того же семейства от 3 до 5 лет, — комментирует Виктория.
Если есть насекомые-вредители, которые могут быть переносчиками вирусов, обработайте инструменты и материалы антисептиком для рук.
При дефиците полезных веществ пятна на листьях будут чёткими, без деформации. Например, дефицит магния проявляется в межжилковом пространстве, дефицит железа — на макушке, а нехватка цинка — в осветлении листьев и их тесном расположении.
Решение здесь простое: внесите удобрения с недостающими элементами, чтобы восстановить баланс. Если проблема в неправильном уходе, попробуйте изменить условия содержания растения — температуру, свет, влажность. Если причина действительно в этом, растение восстановится самостоятельно.
Насекомые-вредители оставляют за собой следы, такие как выгрызенные части листьев, паутинка, чёрные точки и яйца. Обычно они обитают на нижней стороне листьев, поэтому стоит проверять листву со всех сторон.
Для борьбы с вредителями можно использовать универсальные средства от насекомых. Обработку следует проводить несколько раз: 4-5 раз через каждые 3-4 дня.
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