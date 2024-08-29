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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Как дёшево вылечить любые заболевания растений

Как дешево вылечить любые болезни у растений: советы от эксперта

29 августа 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
Как дёшево вылечить любые заболевания растений
Забота о растениях может быть одновременно увлекательной и сложной задачей. Как понять, что ваше растение чувствует себя плохо, что стало причиной болезни и как с этим бороться без использования дорогих средств?

В разведение огорода большую и важную роль играет правильный уход. От этого зависит, насколько богатым будет урожай и долголетие культур. Чтобы знать, как сохранить огород здоровым, Виктория Карелина, агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая» рассказала самое главное о возможных заболеваниях растений, их возбудителях и то, как правильно их вылечить.

Как понять, что растение заболело?

В основном, это может выражаться двумя образами:

  1. Пятнистость;
  2. Деформация.

Эти симптомы могут указывать на различные проблемы, начиная от инфекций и заканчивая дефицитом питательных веществ.

Пятнистость может быть вызвана:

  • Бактериально-грибковыми инфекциями;
  • Вирусными заболеваниями;
  • Дефицитом питания или неправильным уходом;
  • Насекомыми-вредителями.

Деформация растения может также свидетельствовать о заболевании, но, в отличие от пятнистости, она не связана с бактериально-грибковыми инфекциями.

Чтобы определиться с лечением, достаточно понять источник болезни.Чтобы определиться с лечением, достаточно понять источник болезни.
Чтобы определиться с лечением, достаточно понять источник болезни.
Фото: 1MI

Бактериально-грибковые инфекции

Чтобы определиться с лечением, достаточно понять источник болезни. Бактериально-грибковые инфекции выражаются через следующие признаки:

Налет на растениях:

  • Белый налет часто является признаком мучнистой росы — грибкового заболевания, которое поражает листья, стебли и цветки растений. Налет имеет вид пушистого или порошкообразного слоя.
  • Серый налет может указывать на наличие серой гнили — грибкового заболевания, которое часто поражает плоды, цветки и листья. Серая гниль особенно опасна для овощей и фруктов.
  • Желтовато-коричневый налет может быть признаком бактериального пятнистого заболевания, которое поражает листья и стебли, вызывая их пожелтение и отмирание.

Изменение структуры листьев:

  • Истончение листьев может быть вызвано различными грибковыми и бактериальными инфекциями, которые атакуют ткани листа, делая его хрупким и легко ломким.
  • Чрезмерная плотность листьев и их скручивание могут быть признаками вирусных или бактериальных инфекций, таких как вирус мозаики или бактериальный канкер.

Некрозные пятна на плодах:

  • Черные, коричневые или серые пятна на плодах могут быть вызваны различными грибковыми и бактериальными инфекциями, такими как антракноз, бактериальный рак или серая гниль. Эти пятна могут быть различного размера и формы, часто с неровными краями.

Серая гниль:

  • Широко распространенное грибковое заболевание, которое поражает многие виды растений. Оно проявляется в виде серого пушистого налета на поврежденных участках растений, а также влажных, разлагающихся пятен на плодах, цветках и листьях. Заболевание активно развивается в условиях высокой влажности и тепла.
Бактериально-грибковые инфекцииБактериально-грибковые инфекции
Бактериально-грибковые инфекции
Фото: Изображение Midjourney

Как бороться с такими проблемами?

— Если ваши растения находятся в теплице и расположены тесно друг к другу, начните с обработки медьсодержащими препаратами, такими как Бегопик, Бордосская смесь или Протон. Затем секатором удалите больные листья и ростки. Если растения расположены свободно, можно сразу приступать к обрезанию и обработке, — советует агрохимик.

Через 3-4 дня после первой обработки подкормите растения препаратами с сенной палочкой, чтобы поддержать полезную микрофлору.

Повторите удобрение ещё два раза каждые 4-5 дней. Это поможет снизить заболеваемость и продлить жизнь растениям.

Вирусные заболевания

Вирусные инфекции проявляются через чётко очерченные края, не характерный окрас листьев, сильно выделяющийся цвет от здоровых листьев. При деформации от вирусов листья будут сворачиваться в тонкую трубочку, растение будет активно разрастаться и увеличивать количество стеблей, листьев и цветков, листья становятся длинными и узкими.

— К сожалению, такие заболевания не лечатся. Единственный способ борьбы — уничтожение заражённых растений путём сжигания. После этого на этом месте нельзя сажать растения из того же семейства от 3 до 5 лет, — комментирует Виктория.

Если есть насекомые-вредители, которые могут быть переносчиками вирусов, обработайте инструменты и материалы антисептиком для рук.

Место поражения зависит от того, какой элемент находиться в дефицитеМесто поражения зависит от того, какой элемент находиться в дефиците
Место поражения зависит от того, какой элемент находиться в дефиците
Фото: 1MI

Дефицит питания или некорректный уход

При дефиците полезных веществ пятна на листьях будут чёткими, без деформации. Например, дефицит магния проявляется в межжилковом пространстве, дефицит железа — на макушке, а нехватка цинка — в осветлении листьев и их тесном расположении.

Решение здесь простое: внесите удобрения с недостающими элементами, чтобы восстановить баланс. Если проблема в неправильном уходе, попробуйте изменить условия содержания растения — температуру, свет, влажность. Если причина действительно в этом, растение восстановится самостоятельно.

Насекомые-вредители

Насекомые-вредители оставляют за собой следы, такие как выгрызенные части листьев, паутинка, чёрные точки и яйца. Обычно они обитают на нижней стороне листьев, поэтому стоит проверять листву со всех сторон.

Для борьбы с вредителями можно использовать универсальные средства от насекомых. Обработку следует проводить несколько раз: 4-5 раз через каждые 3-4 дня.

Насекомые-вредителиНасекомые-вредители
Насекомые-вредители
Фото: Изображение Midjourney
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#Ольга Харина#Растениеводство#Сельскохозяйственные растения#Дачные растения#Растения#Огород#Дача#КЦ#Огороды#Защита растений
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