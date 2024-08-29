Как дешево вылечить любые болезни у растений: советы от эксперта

Забота о растениях может быть одновременно увлекательной и сложной задачей. Как понять, что ваше растение чувствует себя плохо, что стало причиной болезни и как с этим бороться без использования дорогих средств?

В разведение огорода большую и важную роль играет правильный уход. От этого зависит, насколько богатым будет урожай и долголетие культур. Чтобы знать, как сохранить огород здоровым, Виктория Карелина, агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая» рассказала самое главное о возможных заболеваниях растений, их возбудителях и то, как правильно их вылечить. Как понять, что растение заболело? В основном, это может выражаться двумя образами: Пятнистость; Деформация. Эти симптомы могут указывать на различные проблемы, начиная от инфекций и заканчивая дефицитом питательных веществ. Пятнистость может быть вызвана: Бактериально-грибковыми инфекциями;

Вирусными заболеваниями;

Дефицитом питания или неправильным уходом;

Насекомыми-вредителями. Деформация растения может также свидетельствовать о заболевании, но, в отличие от пятнистости, она не связана с бактериально-грибковыми инфекциями. Чтобы определиться с лечением, достаточно понять источник болезни. Фото: 1MI Бактериально-грибковые инфекции Чтобы определиться с лечением, достаточно понять источник болезни. Бактериально-грибковые инфекции выражаются через следующие признаки: Налет на растениях: Белый налет часто является признаком мучнистой росы — грибкового заболевания, которое поражает листья, стебли и цветки растений. Налет имеет вид пушистого или порошкообразного слоя.

часто является признаком мучнистой росы — грибкового заболевания, которое поражает листья, стебли и цветки растений. Налет имеет вид пушистого или порошкообразного слоя. Серый налет может указывать на наличие серой гнили — грибкового заболевания, которое часто поражает плоды, цветки и листья. Серая гниль особенно опасна для овощей и фруктов.

может указывать на наличие серой гнили — грибкового заболевания, которое часто поражает плоды, цветки и листья. Серая гниль особенно опасна для овощей и фруктов. Желтовато-коричневый налет может быть признаком бактериального пятнистого заболевания, которое поражает листья и стебли, вызывая их пожелтение и отмирание. Изменение структуры листьев: Истончение листьев может быть вызвано различными грибковыми и бактериальными инфекциями, которые атакуют ткани листа, делая его хрупким и легко ломким.

может быть вызвано различными грибковыми и бактериальными инфекциями, которые атакуют ткани листа, делая его хрупким и легко ломким. Чрезмерная плотность листьев и их скручивание могут быть признаками вирусных или бактериальных инфекций, таких как вирус мозаики или бактериальный канкер. Некрозные пятна на плодах: Черные, коричневые или серые пятна на плодах могут быть вызваны различными грибковыми и бактериальными инфекциями, такими как антракноз, бактериальный рак или серая гниль. Эти пятна могут быть различного размера и формы, часто с неровными краями. Серая гниль: Широко распространенное грибковое заболевание, которое поражает многие виды растений. Оно проявляется в виде серого пушистого налета на поврежденных участках растений, а также влажных, разлагающихся пятен на плодах, цветках и листьях. Заболевание активно развивается в условиях высокой влажности и тепла. Бактериально-грибковые инфекции Фото: Изображение Midjourney Как бороться с такими проблемами? — Если ваши растения находятся в теплице и расположены тесно друг к другу, начните с обработки медьсодержащими препаратами, такими как Бегопик, Бордосская смесь или Протон. Затем секатором удалите больные листья и ростки. Если растения расположены свободно, можно сразу приступать к обрезанию и обработке, — советует агрохимик. Через 3-4 дня после первой обработки подкормите растения препаратами с сенной палочкой, чтобы поддержать полезную микрофлору. Повторите удобрение ещё два раза каждые 4-5 дней. Это поможет снизить заболеваемость и продлить жизнь растениям. Вирусные заболевания Вирусные инфекции проявляются через чётко очерченные края, не характерный окрас листьев, сильно выделяющийся цвет от здоровых листьев. При деформации от вирусов листья будут сворачиваться в тонкую трубочку, растение будет активно разрастаться и увеличивать количество стеблей, листьев и цветков, листья становятся длинными и узкими. — К сожалению, такие заболевания не лечатся. Единственный способ борьбы — уничтожение заражённых растений путём сжигания. После этого на этом месте нельзя сажать растения из того же семейства от 3 до 5 лет, — комментирует Виктория. Если есть насекомые-вредители, которые могут быть переносчиками вирусов, обработайте инструменты и материалы антисептиком для рук. Место поражения зависит от того, какой элемент находиться в дефиците Фото: 1MI Дефицит питания или некорректный уход При дефиците полезных веществ пятна на листьях будут чёткими, без деформации. Например, дефицит магния проявляется в межжилковом пространстве, дефицит железа — на макушке, а нехватка цинка — в осветлении листьев и их тесном расположении. Решение здесь простое: внесите удобрения с недостающими элементами, чтобы восстановить баланс. Если проблема в неправильном уходе, попробуйте изменить условия содержания растения — температуру, свет, влажность. Если причина действительно в этом, растение восстановится самостоятельно. Насекомые-вредители Насекомые-вредители оставляют за собой следы, такие как выгрызенные части листьев, паутинка, чёрные точки и яйца. Обычно они обитают на нижней стороне листьев, поэтому стоит проверять листву со всех сторон. Для борьбы с вредителями можно использовать универсальные средства от насекомых. Обработку следует проводить несколько раз: 4-5 раз через каждые 3-4 дня. Ранее эксперт рассказал, как быстро сделать компост при помощи простого средства. Насекомые-вредители Фото: Изображение Midjourney Крошечные белые жучки на ваших растениях: что это и как с ними бороться? Узнать подробнее Читайте также: Какие цветы посадить в августе и сентябре: советы для идеального сада Полоть или опрыскивать? Как навсегда избавиться от сорняков на даче Украшение для растений: новая вирусная тенденция, о которой вы не знали