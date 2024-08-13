Какие цветы посадить в августе и сентябре: советы для идеального сада

С середины августа и до конца сентября наступает идеальное время для деления и пересаживания пионов. В этот период растения находятся в состоянии покоя, что минимизирует стресс от пересадки и способствует лучшему укоренению на новом месте. Для начала выберите солнечный участок в вашем саду и хорошо продренируйте почву, чтобы избежать застоя воды, который может привести к гниению корней (для этого можно добавить в почву песок или гравий).