Какие цветы посадить в августе и сентябре: советы для идеального сада

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Существует два основных типа растений, которые можно посадить в это время года: многолетники и двулетники.
Такие цветы радуют нас год за годом. Их корневая система хорошо развивается и способна выдерживать зимние морозы.
С середины августа и до конца сентября наступает идеальное время для деления и пересаживания пионов. В этот период растения находятся в состоянии покоя, что минимизирует стресс от пересадки и способствует лучшему укоренению на новом месте. Для начала выберите солнечный участок в вашем саду и хорошо продренируйте почву, чтобы избежать застоя воды, который может привести к гниению корней (для этого можно добавить в почву песок или гравий).
Процесс деления пионов включает разделение куста на несколько частей, называемых «деленками». Каждая деленка должна иметь несколько здоровых корней и почек.
— После деления каждая деленка высаживается на новое место так, чтобы точка где появляются новые побеги находилась на глубине 5-7 см ниже уровня почвы. Такая глубина посадки помогает защитить почки от зимних холодов и обеспечивает оптимальные условия для их роста весной, — делиться опытом высадки садовод Наталья.
После посадки необходимо хорошо полить растения и замульчировать поверхность, чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков. Регулярный уход за пионами, включая полив, подкормку и удаление увядших цветов, поможет вам наслаждаться их роскошными бутонами в будущем.
Одни из самых популярных многолетников. Пересадку можно начинать уже в середине августа, когда они завершают свой цветочный цикл и начинают подготавливаться к зиме. В это время луковицы образуют гнезда, которые следует осторожно разделить и пересадить на новое место.
Сажать нужно на глубину, которая в три раза превышает высоту самой луковицы. Это поможет обеспечить им надежную защиту от зимних холодов и весенних заморозков. Почву следует предварительно обогатить органическими удобрениями, такими как компост или перегной, чтобы обеспечить растениям все необходимые питательные вещества.
— Для восточных гибридов лилий лучше отложить пересадку до весны, так как они чувствительны к холодам и могут не успеть укорениться до наступления морозов, — предупреждает садовод-любитель Александра.
Также известные как функия, являются одним из лучших растений для тенистых уголков сада. Они привлекают внимание своими крупными декоративными листьями, которые могут быть различных оттенков зелёного, голубого и даже жёлтого. Высаживать хосты рекомендуется в конце лета, когда температура воздуха начинает снижаться, что способствует лучшему укоренению растений и их подготовке к зиме.
— Их можно также высаживать в горшки, что особенно удобно для тех, кто хочет разнообразить оформление своего сада или террасы. Однако перенести зимовку они могут только если вы укроете их от сильных морозов, — предупреждает садовод Иван.
Растения, которые цветут на второй год после посадки. Они идеально подходят для тех, кто хочет быстро увидеть результаты своих трудов.
Двулетник, который известен своими яркими бутонами красного, розового и белого цвета. Соцветия могут достигать до 15 см в диаметре и имеют приятный аромат и привлекает множество полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки. Растение вырастает до 60 см в высоту и хорошо смотрится как в клумбах, так и в бордюрах.
Как сажать и ухаживать: семена гвоздики турецкой высевают в августе на глубину около 0.5–1 см. Весной и летом можно провести декортивную обрезку, чтобы растение выглядело аккуратно.
Также известная как анютины глазки, — это компактное растение, которое достигает высоты около 15-20 см. Цветы могут быть самых разнообразных оттенков — от белого и желтого до синего и фиолетового, часто с контрастными пятнами. Виола цветет обильно и долго, начиная с весны и до осени.
Как сажать и ухаживать: семена высевают в августе на глубину не больше 0.5 см в плодородную, хорошо дренированную почву. Виолу можно подкармливать комплексными минеральными удобрениями для цветущих растений раз в месяц. Для продления цветения рекомендуется удалять отцветшие лепески.
Величественное растение с высокими цветоносами, которые могут достигать до 1,5 метра в высоту. Бутончики имеют форму колокольчиков и могут быть разных оттенков — от белого и розового до фиолетового. Растение привлекает внимание своей элегантностью и часто используется в ландшафтном дизайне для создания вертикальных акцентов. Наперстянка является ядовитым растением, поэтому следует быть осторожным при обращении с ней.
Как сажать и ухаживать: семена лучше сажать в полутень и влажную, хорошо дренированную почву. Наперстянка не требует частых подкормок, но в начале весны можно внести органические или минеральные удобрения.
Полив: в первые две недели поливать нужно через день, затем — два раза в неделю. При понижении температуры до +3 градусов поливы полностью прекращают.
Подкормка: в начале октября рекомендуется однократно подкормить растения минеральным комплексом для осенней подкормки декоративных культур. Это обеспечит им необходимое питание для успешной зимовки.
Защита от вредителей и болезней: если летом в вашем саду наблюдались поражения вредителями или грибными болезнями, через месяц после посадки можно обработать растения для профилактики. От грибных болезней подойдет 1%-ная бордоская смесь, а от вредителей — раствор биопрепарата «Фитоверм».
Подготовка к зиме: в первый год после осенней посадки всем многолетним цветам требуется укрытие. Самое лучшее универсальное укрытие — это засыпать клумбу сухими листьями слоем 50 см, а сверху уложить еловый лапник.