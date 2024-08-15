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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Украшение для растений: новая вирусная тенденция, о которой вы не знали

Украшение для растений: новая вирусная тенденция, о которой вы не знали

15 августа 2024, 12:24
Фото: 1MI
Украшение для растений: новая вирусная тенденция, о которой вы не знали
Вы когда-нибудь думали о том, чтобы украсить свои растения бусинами? Почему бы и нет? Узнайте, как это сделать и почему это стало так популярно!

В последнее время в Интернете появилась новая забавная тенденция — украшать домашние растения бусинами. Вы, наверное, помните то время, когда было популярно делать браслеты дружбы для друзей, однако теперь это увлечение перешло на новый уровень. Растения в бусинах? Да, это не шутка!

Возвращение к детству и ностальгия

Эта мода, набирающая обороты с 2023 году и действительно может быть связана с ностальгией по 2000-м годам. Выросшие дети стали взрослыми и теперь активно обустраивают свои дома и квартиры. Однако просто покупать мебель и подбирать шторы под цвет скатертей уже не так интересно, поэтому люди начали украшать свои растения бусинами, чтобы вернуться к детским воспоминаниям и добавить яркости в свою жизнь. Возможно, это влияние нашумевшего тура Тейлор Свифт Eras Tour, а может, просто потому, что мы все любим милые и яркие аксессуары.

Возвращение к детству и ностальгияВозвращение к детству и ностальгия
Возвращение к детству и ностальгия
Фото: 1MI

Как украсить растение бусинами

Украшать растения — это просто и весело. Идеально подойдут комнатные цветы с длинными лозами, такие как потос или ползучий инжир. После того как лист вырастет из лозы, у вас останется открытая часть, готовая для следующего листа. Именно сюда и можно добавить бусину. Когда вырастет новый лист, он зафиксирует бусину на месте, не давая ей соскользнуть. Повторяйте этот процесс, и в итоге у вас получится целый браслет дружбы на вашем растении!

Важно: выбрать бусины стоит тщательно, так как снять их без обрезки растения будет сложно. Поэтому выбирайте те, которые вам действительно нравятся и которые будут радовать вас долгое время.

Альтернативные способы украшения растений

Если вам не хочется возиться с бусинами, есть и другие способы украсить ваши зеленые друзья. Например, можно использовать регулируемые кольца или серьги. Также существует множество декоративных элементов, которые можно вставить в почву.

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