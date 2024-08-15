Украшение для растений: новая вирусная тенденция, о которой вы не знали

Эта мода, набирающая обороты с 2023 году и действительно может быть связана с ностальгией по 2000-м годам. Выросшие дети стали взрослыми и теперь активно обустраивают свои дома и квартиры. Однако просто покупать мебель и подбирать шторы под цвет скатертей уже не так интересно, поэтому люди начали украшать свои растения бусинами, чтобы вернуться к детским воспоминаниям и добавить яркости в свою жизнь. Возможно, это влияние нашумевшего тура Тейлор Свифт Eras Tour, а может, просто потому, что мы все любим милые и яркие аксессуары.