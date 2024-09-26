Фикус бенджамина: 5 золотых правил ухода для здорового растения

Они хорошо растут при рассеянном свете. Если окна выходят на юг или запад, растение можно разместить на расстоянии до полутора метров от окна. Если же окна северные или восточные, лучше поставить его ближе и использовать лёгкий тюль в качестве преграды для прямых лучей.