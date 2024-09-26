Фикус бенджамина: 5 золотых правил ухода для здорового растения

Posted 26 сентября, 12:52
Published 26 сентября, 12:52
Modified 26 сентября, 12:55
Updated 26 сентября, 12:55
Фикусы кажутся неприхотливыми, ведь они прекрасно себя чувствуют в общественных зданиях. Однако дома они могут вести себя капризно: то не растут, то сбрасывают листья, а иногда и вовсе засыхают.
Алексей, опытный садовод и автор канала «Сад и огород», рассказал о пяти ключевых факторах, которые могут повлиять на рост и устойчивость растения к окружающей среде.
Одним из самых важных аспектов ухода является освещение. В общественных местах фикусы получают много света, но не стоят на подоконниках, избегая прямых солнечных лучей. В домашних условиях важно найти баланс.
Они хорошо растут при рассеянном свете. Если окна выходят на юг или запад, растение можно разместить на расстоянии до полутора метров от окна. Если же окна северные или восточные, лучше поставить его ближе и использовать лёгкий тюль в качестве преграды для прямых лучей.
— Растение может сбрасывать листья осенью и зимой из-за короткого светового дня. Это нормально, и весной растение снова обрастает листвой. Если же листопад происходит массово, стоит пересмотреть условия освещения и другие аспекты ухода, — напоминает Алексей.
Поливать растение следует небольшими порциями и только тогда, когда верхний слой почвы пересохнет. Избыток влаги может вызвать сброс листьев и засыхание побегов.
Лучший способ полива — через поддон. Это поможет избежать переувлажнения и защитит растение от грибковых заболеваний и плесени.
Фикусы чувствительны к сухому воздуху, что особенно актуально в квартирах с центральным отоплением. Чтобы создать комфортные условия, стоит использовать увлажнитель воздуха или расставить ёмкости с водой рядом с батареями.
— Дополнительно можно регулярно опрыскивать крону водой из пульверизатора, а также устраивать растению «душ» раз в две недели. Это поможет поддерживать необходимую влажность и уберёт пыль с листьев, — советует садовод.
Растения нуждаются в регулярных подкормках. В цветочных магазинах можно найти специализированные удобрения. С апреля по сентябрь удобрения вносят по инструкции, а в осенне-зимний период частоту подкормок уменьшают вдвое.
Не самое приятное занятие для цветоводов. Но делать это нужно нечасто, обычно раз в два-три года. Ориентироваться стоит на состояние корневой системы: если корни начинают вылезать из горшка, пора пересаживать.
Для пересадки выбирают горшок на пару сантиметров больше прежнего и используют специализированный грунт. Важно не забыть про дренажный слой из керамзита, чтобы избежать застоя влаги и загнивания корней.
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