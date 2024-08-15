Не забудьте посадить в следующем году: топ-9 самых красивых растений для балкона

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Жизнь в городе часто лишает нас возможности наслаждаться природой в полной мере. Но есть выход! Превратите свой балкон в мини-сад, где каждый день будет напоминать о красоте и разнообразии растительного мира.
Ниже мы расскажем о девяти растениях, которые не только украсят ваше пространство, но и будут процветать в условиях ограниченного пространства и переменчивой погоды.
Если вы чувствуете, что соседи слишком близко, золотой бамбук станет вашим спасением. Это идеальное решение для тех, кто хотел бы уединиться и не натыкаться на любопытные глаза соседей. Так как растение быстро разрастается и формирует плотную живую стену, которая не только защитит от посторонних взглядов, но и создаст приятную прохладу в жаркие дни.
Важно помнить, что бамбук может очень быстро расти, поэтому его лучше выращивать в больших деревянных или терракотовых кашпо. Золотой бамбук предпочитает солнечные или полутенистые места и влажную, хорошо дренированную почву. В высоту он может достигать от 2,5 до 6 метров, что делает его идеальным для создания уединенного уголка.
Если вы не обладаете впечатляющими способностями в растениеводстве, но все равно хотите иметь на балконе красивые цветы, суккуленты — ваш выбор. Эти удивительный представитель флоры способен накапливать воду в своих листьях и выживать в условиях засухи.
Суккуленты лучше всего растут на открытом солнце и в хорошо дренированной почве. Поливайте их примерно раз в месяц или когда почва полностью высохнет. Если зимой температура опускается ниже нуля, занесите их в помещение.
Настоящая звезда балконного сада. Ее яркие цветы привлекают бабочек, а крупные цветы радуют глаз с весны до осени. Они очень удачно могут сочетаться с другими растениями, поэтому не бойтесь экспериментировать.
Выбирайте сорта, устойчивые к жаре, так как большинство фуксий перестают цвести при высоких температурах. Эти растения отлично смотрятся в подвесных корзинах и требуют постоянно влажной почвы. Цветок предпочитает полутень и может вырасти до 1-1,5 метров в высоту.
Не просто красивое растение с нежными фиолетовыми или белыми цветами. Она известна своими целебными свойствами и способностью создавать атмосферу спокойствия и релаксации. Аромат лаванды помогает снять стресс, улучшить сон и даже облегчить головную боль. Разместив лаванду, вы не только украсите пространство, но и получите свою личную зону отдыха с природным ароматерапевтом.
Растет она на открытом солнце и в хорошо дренированной почве. В высоту лаванда достигает 1-1,5 метров.
Растение, которое привлекает внимание насыщенным, сладким ароматом, который особенно ярко раскрывается вечером. Оно не требует требует особого ухода: ему нужна высокая влажность воздуха, регулярный полив и защита от прямых солнечных лучей.
Несмотря на капризность, гардения стоит того, чтобы уделить ей внимание. Высота гардении может варьироваться от 1 до 2,5 метров, в зависимости от условий выращивания и сорта.
Идеальный выбор для тех, кто хочет украсить балкон яркими цветами, не тратя много времени на уход. Это растение устойчиво к засухе и легко адаптируется к различным условиям. Цветы вербены могут быть разных оттенков: от белого и розового до красного и синего.
Однако она может страдать от мучнистой росы. Чтобы избежать этого, обеспечьте хорошую вентиляцию и избегайте намокания листвы при поливе. Высота вербены обычно не превышает 30 см и отлично растет в оконных ящиках или небольших кашпо.
Одно из самых популярных балконных растений благодаря своей неприхотливости и способности цвести почти весь сезон. Она легко сочетается с другими цветами и бывает самых разных цветов: розовый, красный, оранжевый, фиолетовый.
Цветок предпочитает солнечные места и регулярный полив, но не переносит застоя воды в почве. В высоту герани достигают 15-30 см, а чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии, регулярно обрезайте увядшие цветки.
Ангелокрылые и рексовые бегонии особенно любят тень и могут превратить даже самый сумрачный уголок в настоящий цветочный рай. Эти растения известны своей красивой листвой, которая может быть разнообразной по форме и окраске.
Цветы предпочитают почву с высокой влажностью и регулярный, но не избыточный полив. Уход за бегониями несложен: достаточно регулярно удалять увядшие цветы и листья, чтобы растение выглядело аккуратно и здорово. Высота бегоний обычно колеблется от 30 до 45 см.
Мандевилла — это растение, которое имеет не только стандартные цветочки и листву, но и способно образовывать лианы. Она идеально подходит для солнечных балконов и террас, где может получать много света. Несмотря на то, что Мандевилла устойчива к жаре, в холодных климатических условиях ее лучше выращивать как однолетнее растение.
Однако стоит помнить, что это растение ядовито для детей и домашних животных, поэтому его следует держать в недоступном месте. В высоту мандевилла может достигать более 6 метров, поэтому для ее выращивания на балконе лучше использовать крепкую опору или специальная сетка для вьющихся растений.