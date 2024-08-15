Не забудьте посадить в следующем году: топ-9 самых красивых растений для балкона

Если вы чувствуете, что соседи слишком близко, золотой бамбук станет вашим спасением. Это идеальное решение для тех, кто хотел бы уединиться и не натыкаться на любопытные глаза соседей. Так как растение быстро разрастается и формирует плотную живую стену, которая не только защитит от посторонних взглядов, но и создаст приятную прохладу в жаркие дни.