Никто не верит, но это работает: как вырастить манго дома и можно ли добиться урожая?

Posted 12 ноября, 10:10
Published 12 ноября, 10:10
Modified 12 ноября, 10:12
Updated 12 ноября, 10:12
Все начинается с выбора подходящего манго. Для домашнего выращивания лучше всего подходит косточка спелого фрукта — мягкого, сладкого и ароматного.
После извлечения ее важно обработать раствором марганца или другим антисептиком, чтобы избежать заражения плесенью. Затем зародыш помещается в емкость с отстоянной водой, где он постепенно пускает корни и росток. Этот процесс может занять от нескольких дней до недели. Как только корень и стебель станут достаточно заметными, косточку можно пересадить в землю.
Маленький росток манго нуждается в создании мини-парника. Для этого можно накрыть горшок пленкой или пластиковым колпаком, обеспечивая повышенную влажность и стабильное тепло. Полив должен быть умеренным: почва не должна пересыхать, но и застоя воды необходимо избегать. Регулярное проветривание (10–15 минут в день) поможет предотвратить загнивание.
— Главное правило ухода за манго — соблюдение влажности и постепенное приучение к обычным условиям. Нельзя резко снимать парник, это может повредить нежное растение, — отмечает Ангелина, дипломированный садовод.
Когда росток укрепится, парник постепенно снимают, увеличивая вентиляционные отверстия. Такой подход позволяет избежать стресса от резкой смены микроклимата.
Манго — теплолюбивое растение, требующее особых условий.
Для посадки подойдет легкий и рыхлый грунт с нейтральным уровнем кислотности. На дно горшка обязательно кладется дренаж, чтобы вода не застаивалась и корни не гнили.
— Я советую использовать грунт для суккулентов с добавлением перлита в соотношении 2:1. Это помогает сохранить легкость и воздухопроницаемость почвы, — делится своим опытом Ангелина.
В условиях квартиры добиться цветения манго можно лишь через 6–10 лет, но даже это не гарантирует появления плодов. Для успешного плодоношения необходимо максимально воссоздать тропический климат: высокая влажность, тепло и стабильный световой режим.
Наиболее эффективный способ ускорить плодоношение — прививка. Если привить росток от плодоносящего дерева, вероятность успеха значительно возрастает.
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