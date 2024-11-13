На повестке Курултая: деньги, курорты, алкоголь

Posted 13 ноября, 18:53
Published 13 ноября, 18:53
Modified 13 ноября, 19:14
Updated 13 ноября, 19:14
На заседания 14 ноября соберутся представители комитетов по промышленности инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму; по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту; по общественной безопасности. В повестку всех них в первую очередь включили обсуждение проекта бюджета Республики Башкортостан на 2025 год, а также прогноз развития региона на 2026/27 годы.
Комитет по инновационному развитию обсудит также четыре законопроекта в сферах продовольственной безопасности, регулировании торговли спиртом, участии Башкирии в проектах государственно-частного партнёрства и отходах производства. Комитет также заслушает доклад о развитии туризма. Кроме того, в ходе заседания будет рассмотрена кандидатура на награждение почётной грамотой парламента.
Комитет по науке рассмотрит внесение в Госдуму поправок в закон о рекламе и региональную инициативу о поправках в закон о культуре.
Комитет по общественной безопасности собирается рассмотреть множество кандидатур в судьи региона, поправки в Кодекс об административных правонарушениях, закон о защите населения от ЧС и закон о пожарной безопасности.
В повестку всех комитетов также включён пункт «разное», который подразумевает обсуждение организационных моментов.