mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 18:53

Published 13 ноября, 18:53

Modified 13 ноября, 19:14

Updated 13 ноября, 19:14

Парламент Башкортостана обсудит зависимость от импорта

На повестке Курултая: деньги, курорты, алкоголь

13 ноября 2024, 18:53
Фото: mkset.ru.

Парламент Башкортостана обсудит зависимость от импорта

Парламент Республики Башкортостан в четверг, 14 ноября, проведёт заседания трёх профильных комитетах — в пресс-службе Госсобрания региона отчитались, что собираются обсуждать депутаты.

На заседания 14 ноября соберутся представители комитетов по промышленности инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму; по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту; по общественной безопасности. В повестку всех них в первую очередь включили обсуждение проекта бюджета Республики Башкортостан на 2025 год, а также прогноз развития региона на 2026/27 годы.

Комитет по инновационному развитию обсудит также четыре законопроекта в сферах продовольственной безопасности, регулировании торговли спиртом, участии Башкирии в проектах государственно-частного партнёрства и отходах производства. Комитет также заслушает доклад о развитии туризма. Кроме того, в ходе заседания будет рассмотрена кандидатура на награждение почётной грамотой парламента.

Комитет по науке рассмотрит внесение в Госдуму поправок в закон о рекламе и региональную инициативу о поправках в закон о культуре.

Комитет по общественной безопасности собирается рассмотреть множество кандидатур в судьи региона, поправки в Кодекс об административных правонарушениях, закон о защите населения от ЧС и закон о пожарной безопасности.

В повестку всех комитетов также включён пункт «разное», который подразумевает обсуждение организационных моментов.

Бойцов СВО освободили от волокиты в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии внесли поправки о новой льготе для военнослужащих.

Читайте также:
На повестке Курултая: бюджетные деньги, курятники и горыНа повестке Курултая Башкирии: алкоголь и наградыНа повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухи
#Политика#Общество#Наука#Культура#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Бюджет#Туризм#Чиновники#Промышленность#Парламент#Депутаты#Льготы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ЧС#Реклама#Инновации#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Административные правонарушения#Мелеуз#Судьи#Грамота#Военнослужащие#Пожарная безопасность#Общественная безопасность#Спирт#Продовольственная безопасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика