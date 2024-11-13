На повестке Курултая: деньги, курорты, алкоголь

На заседания 14 ноября соберутся представители комитетов по промышленности инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму; по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту; по общественной безопасности. В повестку всех них в первую очередь включили обсуждение проекта бюджета Республики Башкортостан на 2025 год, а также прогноз развития региона на 2026/27 годы.