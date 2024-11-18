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Posted 18 ноября, 06:35

Published 18 ноября, 06:35

Modified 18 ноября, 09:20

Updated 18 ноября, 09:20

Школу эвакуировали из-за пожара в Уфе

В МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школе

18 ноября 2024, 06:35
Фото: МЧС Башкирии.

Школу эвакуировали из-за пожара в Уфе

В общеобразовательной школе № 35 в Уфе загорелся второй этаж: дети и учителя были экстренно эвакуированы, сообщает МЧС Башкирии в понедельник, 18 ноября.

Утром понедельника, 18 ноября, в социальных сетях разлетелось видео с эвакуацией школьников из образовательного учреждения №35 в Уфе. Горит второй этаж школы.

Видео: Телеграм-канал «BDTPRB».

На пожар отправились пожарные МЧС России по повышенному рангу. Выяснилось, что между первым и вторым этажом произошло оплавление электрических проводов без последующего горения.

— Пострадавших нет. Из школы эвакуированы 1310 детей и 70 человек персонала, — сообщает МЧС Башкирии.

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