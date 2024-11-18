В МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школе

Posted 18 ноября, 06:35
Published 18 ноября, 06:35
Modified 18 ноября, 09:20
Updated 18 ноября, 09:20
Утром понедельника, 18 ноября, в социальных сетях разлетелось видео с эвакуацией школьников из образовательного учреждения №35 в Уфе. Горит второй этаж школы.
На пожар отправились пожарные МЧС России по повышенному рангу. Выяснилось, что между первым и вторым этажом произошло оплавление электрических проводов без последующего горения.
— Пострадавших нет. Из школы эвакуированы 1310 детей и 70 человек персонала, — сообщает МЧС Башкирии.