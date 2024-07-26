Депутаты Башкирии повышают штрафы

Он отметил, что действующие меры административной ответственности за нарушения в сфере пожарной безопасности в лесах недостаточно эффективны. Сейчас за такие правонарушения предусмотрены лишь предупреждения или штрафы — от ₽15 000 до ₽30 000 для граждан. Однако, по словам спикера, существует большой разрыв между минимальным наказанием и максимальным штрафом, что затрудняет выбор меры воздействия и создает предпосылки для субъективного усмотрения при назначении наказания.