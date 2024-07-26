Депутаты Башкирии повышают штрафы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В Башкирии назрела необходимость в серьезных изменениях в области пожарной безопасности лесов. Государственное Собрание Курултай направило на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Этот шаг стал ответом на растущую проблему лесных пожаров, которые наносят значительный ущерб экосистеме и экономике региона.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев рассказал о сути законопроекта.
Он отметил, что действующие меры административной ответственности за нарушения в сфере пожарной безопасности в лесах недостаточно эффективны. Сейчас за такие правонарушения предусмотрены лишь предупреждения или штрафы — от ₽15 000 до ₽30 000 для граждан. Однако, по словам спикера, существует большой разрыв между минимальным наказанием и максимальным штрафом, что затрудняет выбор меры воздействия и создает предпосылки для субъективного усмотрения при назначении наказания.
В рамках нового законопроекта предлагается исключить предупреждение как меру административного воздействия и снизить нижний порог штрафа для граждан с ₽15 000 до ₽5 000. Это изменение позволит обеспечить соразмерность правонарушения и наказания, а также повысит объективность при выборе меры ответственности.
Константин Толкачев подчеркнул, что до 70% лесных пожаров возникают по вине человека. Принятие данного закона должно помочь уменьшить количество лесных пожаров и предотвратить их разрушительные последствия.
Спикер парламента также отметил важность разъяснительной работы с населением и справедливого наказания нарушителей как ключевых факторов профилактики лесных пожаров. Законопроект уже направлен в Комиссию Совета законодателей для дальнейшего обсуждения и координации законотворческой деятельности.