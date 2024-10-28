Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца

Posted 28 октября, 14:46
Published 28 октября, 14:46
Modified 28 октября, 14:48
Updated 28 октября, 14:48
Инцидент случился на улице Степана Халтурина — в районе «округа Галле». Водитель «Шкоды Фабии» посреди улицы внезапно обнаружил, что из-под капота его машины валит густой дым. Водитель тут же покинул салон и вызвал «службу 112».
Спасателям удалось оперативно ликвидировать горение, однако кузов машины теперь едва ли подлежит восстановлению.
Ранее в Межгорье водитель, пытаясь починить свою машину с помощью сварочного аппарата, лишился автомобиля — прибором мужчина устроил пожар, который полностью уничтожил транспортное средство.