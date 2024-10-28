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Posted 28 октября, 14:46

Published 28 октября, 14:46

Modified 28 октября, 14:48

Updated 28 октября, 14:48

В Уфе пожар уничтожил иномарку

Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца

28 октября 2024, 14:46
Фото: МЧС по Республике Башкортостан

В Уфе пожар уничтожил иномарку

В столице Башкирии спасатели тушили охваченный пламенем автомобиль — отчитались в МЧС региона в понедельник, 28 октября.

Инцидент случился на улице Степана Халтурина — в районе «округа Галле». Водитель «Шкоды Фабии» посреди улицы внезапно обнаружил, что из-под капота его машины валит густой дым. Водитель тут же покинул салон и вызвал «службу 112».

Спасателям удалось оперативно ликвидировать горение, однако кузов машины теперь едва ли подлежит восстановлению.

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Ранее в Межгорье водитель, пытаясь починить свою машину с помощью сварочного аппарата, лишился автомобиля — прибором мужчина устроил пожар, который полностью уничтожил транспортное средство.

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