Опасный дом нашли в Башкирии

Posted 25 сентября, 17:00
Published 25 сентября, 17:00
Modified 25 сентября, 17:02
Updated 25 сентября, 17:02
Экспертиза состояния многоквартирного жилого дома на Свердлова, 206 в Стерлитамаке подвела итоги обследования: строение нужно расселить, людям опасно в нем находиться. Такие данные были озвучены на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
— ООО «Проект плюс» провело техническую экспертизу дома. Результат — жилой дом по Свердлова, 206 не подлежит ремонту. Было решено проработать вопрос предоставления жилых помещений с целью расселения жильцов дома. Представители мэрии предложили жильцам дома жилплощадь для заселения, но для чего им необходимо оформить необходимые документы, — указано в сообщении администрации Стерлитамака.
Как известно, 20 сентября 2024 года в Стерлитамаке ввели режим локального ЧС. Вечером в пятницу обрушилась наружная облицовка второго этажа. Жертв и пострадавших оперативные ведомства не зафиксировали.
Отметим, что в опасном доме всего восемь квартир, там зарегистрированы 16 человек. Дом был сдан в эксплуатацию в 1954 году постройки. Интересно, что здание было признано аварийным буквально за две недели до обрушение облицовки — 5 сентября.