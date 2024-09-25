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Posted 25 сентября, 17:00

Published 25 сентября, 17:00

Modified 25 сентября, 17:02

Updated 25 сентября, 17:02

Опасный дом нашли в Башкирии

Опасный дом нашли в Башкирии

25 сентября 2024, 17:00
Фото: МЧС Башкирии
Сюжет
Башкирия
После разрушения части фасада экспертиза пришла к неутешительным выводам, сообщает в среду, 25 сентября, администрация Стерлитамака.

Экспертиза состояния многоквартирного жилого дома на Свердлова, 206 в Стерлитамаке подвела итоги обследования: строение нужно расселить, людям опасно в нем находиться. Такие данные были озвучены на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

— ООО «Проект плюс» провело техническую экспертизу дома. Результат — жилой дом по Свердлова, 206 не подлежит ремонту. Было решено проработать вопрос предоставления жилых помещений с целью расселения жильцов дома. Представители мэрии предложили жильцам дома жилплощадь для заселения, но для чего им необходимо оформить необходимые документы, — указано в сообщении администрации Стерлитамака.


Как известно, 20 сентября 2024 года в Стерлитамаке ввели режим локального ЧС. Вечером в пятницу обрушилась наружная облицовка второго этажа. Жертв и пострадавших оперативные ведомства не зафиксировали.

Отметим, что в опасном доме всего восемь квартир, там зарегистрированы 16 человек. Дом был сдан в эксплуатацию в 1954 году постройки. Интересно, что здание было признано аварийным буквально за две недели до обрушение облицовки — 5 сентября.

Фасад дома обрушился в Башкирии
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