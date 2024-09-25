Опасный дом нашли в Башкирии

Экспертиза состояния многоквартирного жилого дома на Свердлова, 206 в Стерлитамаке подвела итоги обследования: строение нужно расселить, людям опасно в нем находиться. Такие данные были озвучены на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



— ООО «Проект плюс» провело техническую экспертизу дома. Результат — жилой дом по Свердлова, 206 не подлежит ремонту. Было решено проработать вопрос предоставления жилых помещений с целью расселения жильцов дома. Представители мэрии предложили жильцам дома жилплощадь для заселения, но для чего им необходимо оформить необходимые документы, — указано в сообщении администрации Стерлитамака.