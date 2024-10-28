mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 11:08

Published 28 октября, 11:08

Modified 28 октября, 12:18

Updated 28 октября, 12:18

Башкирию призывают эвакуироваться

Башкирию призывают эвакуироваться

28 октября 2024, 11:08
Фото: 1MI
С началом осенних каникул в регионе родителям напоминают о важности соблюдения правил безопасности для детей, сообщает в понедельник, 28 октября, Госкомитет РБ по ЧС.

С 28 октября во всех школах региона стартовали осенние каникулы. Госкомитет РБ по ЧС напомнил, что по статистике, в этот период количество происшествий с участием детей значительно увеличивается. Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют родителям провести беседы с детьми о безопасности.

Во-первых, в ведомстве отмечают, что нельзя близко подходить к водоемам, особенно после дождей — берега становятся скользкими и опасными.

— Осенний лёд еще не образовался, и важно помнить, что первый лед станет прочным только в непрерывные морозные дни, — подчеркивают спасатели.

Не менее важным является и вопрос пожарной безопасности. Родителям спасатели советуют объяснить детям, как может возникнуть пожар в домашних условиях и какую опасность он представляет.

— Проведите тренировку эвакуации из дома: покажите на личном примере, как и в какую сторону нужно двигаться, а также чего не стоит совершать и какие места следует избегать, — советуют специалисты.
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе страшный пожар оставил большую семью без крыши над головой.

Читайте также:
В Уфе частично обрушился жилой домМужчину убил ремонт в БашкирииПоспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Водоемы#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Эвакуация#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Дом#Лед#Пожарная безопасность#Осенние каникулы#Происшествия с детьми#Тренировка эвакуации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика