Башкирию призывают эвакуироваться

Posted 28 октября, 11:08
Published 28 октября, 11:08
Modified 28 октября, 12:18
Updated 28 октября, 12:18
С 28 октября во всех школах региона стартовали осенние каникулы. Госкомитет РБ по ЧС напомнил, что по статистике, в этот период количество происшествий с участием детей значительно увеличивается. Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют родителям провести беседы с детьми о безопасности.
Во-первых, в ведомстве отмечают, что нельзя близко подходить к водоемам, особенно после дождей — берега становятся скользкими и опасными.
— Осенний лёд еще не образовался, и важно помнить, что первый лед станет прочным только в непрерывные морозные дни, — подчеркивают спасатели.
Не менее важным является и вопрос пожарной безопасности. Родителям спасатели советуют объяснить детям, как может возникнуть пожар в домашних условиях и какую опасность он представляет.
— Проведите тренировку эвакуации из дома: покажите на личном примере, как и в какую сторону нужно двигаться, а также чего не стоит совершать и какие места следует избегать, — советуют специалисты.
Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе страшный пожар оставил большую семью без крыши над головой.