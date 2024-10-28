Башкирию призывают эвакуироваться

С 28 октября во всех школах региона стартовали осенние каникулы. Госкомитет РБ по ЧС напомнил, что по статистике, в этот период количество происшествий с участием детей значительно увеличивается. Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют родителям провести беседы с детьми о безопасности.