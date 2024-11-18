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Posted 18 ноября, 08:02

Published 18 ноября, 08:02

Modified 18 ноября, 09:05

Updated 18 ноября, 09:05

В школе №35 не соблюдали правила пожарной безопасности

Названа причина пожара в школе №35 в Уфе

18 ноября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney.

В школе №35 не соблюдали правила пожарной безопасности

Причиной пожара в в школе №35 в Уфе стало короткое замыкание, сообщило МЧС Башкортостана в понедельник, 18 ноября.
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Ранее Mkset сообщал о пожаре в школе №35 в Уфе. Из учебного заведения было эвакуировано 1310 детей и 70 персонала, пострадавших нет. Всех, находившихся в школе, оперативно вывели на улицу. Открытого горения не наблюдалось: только задымление, которое и вызвало переполох.

Как выяснилось, причиной стало короткое замыкание электрического провода в учебном кабинете на втором этаже.

Фото: МЧС Башкортостана

В связи с происшествием, ведомство нашло нарушения требований пожарной безопасности. Работа систем противопожарной системы, как выяснилось на практике, оставляет желать лучшего. Теперь в МЧС рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности виновников допущенных нарушений среди руководства школы.

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