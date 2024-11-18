Названа причина пожара в школе №35 в Уфе

Ранее Mkset сообщал о пожаре в школе №35 в Уфе. Из учебного заведения было эвакуировано 1310 детей и 70 персонала, пострадавших нет. Всех, находившихся в школе, оперативно вывели на улицу. Открытого горения не наблюдалось: только задымление, которое и вызвало переполох.