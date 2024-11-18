Названа причина пожара в школе №35 в Уфе

Posted 18 ноября, 08:02
Published 18 ноября, 08:02
Modified 18 ноября, 09:05
Updated 18 ноября, 09:05
Ранее Mkset сообщал о пожаре в школе №35 в Уфе. Из учебного заведения было эвакуировано 1310 детей и 70 персонала, пострадавших нет. Всех, находившихся в школе, оперативно вывели на улицу. Открытого горения не наблюдалось: только задымление, которое и вызвало переполох.
Как выяснилось, причиной стало короткое замыкание электрического провода в учебном кабинете на втором этаже.
В связи с происшествием, ведомство нашло нарушения требований пожарной безопасности. Работа систем противопожарной системы, как выяснилось на практике, оставляет желать лучшего. Теперь в МЧС рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности виновников допущенных нарушений среди руководства школы.