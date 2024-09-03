ТРЦ «Планета» в Уфе эвакуируют

Профилактические действия направлены на поддержание высокого уровня пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре, а также на создание комфортных и безопасных условий для посетителей и сотрудников.



Заметим, что в последние два года пожары обходят ТРЦ «Планета» в Уфе стороной. Так, в 2022 года там была ложная сработка пожарной сигнализации, зимой 2023 года возле здания загорелась техника, а летом 2024 года торговый комплекс страдал от затоплений дождем.