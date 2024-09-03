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ТРЦ «Планета» в Уфе эвакуируют

ТРЦ «Планета» в Уфе эвакуируют

3 сентября 2024, 11:00
Фото: Яндекс. Карты
Плановые учения по отработке действий в случае чрезвычайного происшествия запланированы на утро среды, 4 сентября, сообщает пресс-служба торгового комплекса.

Плановая тренировочная эвакуация сотрудников в рамках пожарных учений состоится в среду, 4 сентября с 08:00 до 10:00, в ТРЦ «Планета». В этот период будут представлены инструкции по поведению в экстренных ситуациях.

— Важной целью учений является совместное оттачивание практических навыков в условиях, максимально приближенных к настоящим, — отметили в пресс-службе торгового комплекса.

Профилактические действия направлены на поддержание высокого уровня пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре, а также на создание комфортных и безопасных условий для посетителей и сотрудников.

Заметим, что в последние два года пожары обходят ТРЦ «Планета» в Уфе стороной. Так, в 2022 года там была ложная сработка пожарной сигнализации, зимой 2023 года возле здания загорелась техника, а летом 2024 года торговый комплекс страдал от затоплений дождем.

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