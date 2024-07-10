Певец из Уфы прервёт 20-летнее молчание

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как гласит информация в сообществе сочинского фестиваля «Новая волна», на 23 августа площадка запланировала творческий вечер Андрея Губина в ходе которого он может исполнить несколько своих хитов. Напомним, что выступление может стать для певца первым за 19 лет.
Между тем инсайдеры в ряде источников утверждают, что предварительно Губин намерен исполнить лишь одну свою песню. Композиции артиста, однако, войдут в репертуары других хедлайнеров фестиваля.
— Приоткрою сюрпризы, коими славится «Новая волна» — это Юбилеи: [в частности,] 50-летие Андрюши Губина… — делился ранее в соцсетях продюссер Игорь Крутой.
Отметим, что Губину в 2024 году исполнилось 50 лет. Певец является уроженцем Уфы. Его годы активности как исполнителя пришлись на 1989–2005 годы. В середине нулевых Губину поставили тяжёлый диагноз, в связи с которым он покинул большую сцену — певец стал испытывать серьёзные проблемы с мимикой и дикцией.