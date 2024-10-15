Карьера Элвина Грея закончена?

Радик Юльякшин, взявший спустя много лет творческий псевдоним Elvin Grey, родился 17 мая 1989 года в уфимской Черниковке. В интервью артист упоминал, что несмотря на слухи о родителях, якобы «протолкнувших» его на пути к успеху, на самом деле рос он в рабочей семье — мама работала плиточницей, отец Юльякшина же скончался, когда будущей звезде было всего 11 лет. В открытых источниках говорится, что в детстве Элвину приходилось разгружать вагоны и собирать бутылки, чтобы помочь семье.