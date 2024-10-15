Карьера Элвина Грея закончена?

Posted 15 октября, 20:11
Published 15 октября, 20:11
Modified 16 октября, 11:25
Updated 16 октября, 11:25
Последние новости о состоянии певца серьёзно встревожили армию его поклонников — рассказываем, какие угрозы нависли над карьерой исполнителя.
Радик Юльякшин, взявший спустя много лет творческий псевдоним Elvin Grey, родился 17 мая 1989 года в уфимской Черниковке. В интервью артист упоминал, что несмотря на слухи о родителях, якобы «протолкнувших» его на пути к успеху, на самом деле рос он в рабочей семье — мама работала плиточницей, отец Юльякшина же скончался, когда будущей звезде было всего 11 лет. В открытых источниках говорится, что в детстве Элвину приходилось разгружать вагоны и собирать бутылки, чтобы помочь семье.
Юльякшин закончил местный лицей и окончил вуз по специальности психолога. Связывать свою жизнь с полученной профессией, однако, он не решился и полностью отдал себя музыке.
Начал свою карьеру Элвин ещё в подростковом возрасте как DJ Next. Первый сольник в его дискографии — сборник «Самый шулай» — вышел в 2006 году. Далее Юльякшин участвовал в ещё нескольких проектах, а в 2011 году, по его же рассказам, выступил клавишником у Юрия Шатунова. С лидером «Ласкового мая» Юльякшин проработал недолго — вскоре ему поступило предложение «стать звездой» от продюсера из Москвы.
После этого карьера певца пошла в гору — в 2014 году он становится победителем в телепроекте Григория Лепса, в 2015 Элвин получает премию «Барс-Медиа», награду TMTV и выигрывает гран-при «Болгар радиосы» за «Хит года». Уже в 2016 году Юльякшин выступает в Кремлёвском дворце. С 2017 по 2024 годы удостаивается званий Заслуженного, а после и Народного, артиста Республики Башкортостан и Заслуженного артиста Республики Татарстан.
В марте 2024 года Элвин Грей заявил, что страдает от двухсторонней тугоухости. Со слов артиста, он физически неспособен слышать звуки на некоторых высоких частотах, которые улавливают уши здоровых людей. Свой недуг Юльякшин связал с чрезмерно усердной и нещадной работой.
В контексте с этими высказываниями поклонники крайне тревожно встретили весть о госпитализации певца в октябре 2024 года — как выяснилось, Элвин заработал отит, временно потеряв возможность слышать левым ухом. В связи с этим певцу пришлось отменить ряд своих выступлений, дату следующих концертов можно будет определить только после диагноза врачей.
В октябре 2024 года также стало известно, что с Юльякшина пытаются затребовать крупную сумму денег. Поводом для разбирательств стало исполнением Элвином знаменитого хита «Туган Як». Как пишут СМИ, контракт на исполнение песни артист подписал с её автором. Несмотря на это, жалобу на него смог подать директор «Барс-Медиа» — сам Элвин утверждает, якобы права фирме на композицию фирме передали незаконно, за спиной автора песни.
Так или иначе, видео исполнения песни Дне города Уфы пропало со всех площадок — если претензии признают законными, Юльякшину придётся заплатить около ₽100 млн.