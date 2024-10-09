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Posted 9 октября, 04:55

Published 9 октября, 04:55

Modified 9 октября, 07:17

Updated 9 октября, 07:17

Звезда татарской эстрады поделился трагическим известием из Башкирии

Звезда татарской эстрады поделился трагическим известием из Башкирии

9 октября 2024, 04:55
Фото: tg/Моя Уфа
Певец Данир Сибаев сообщил о смерти мамы народного артиста Салавата Фатхетдинова во вторник, 8 октября.

Артист татарской эстрады рассказал про горькую новость своим подписчикам в социальной сети «Вконтакте». Для певца известие о смерти матери любимого наставника стало ударом и горечью. Как вспоминал Данил Сибаев в своем посте, он вместе со своим учителем часто заезжали к Таклиме апа на чай, если они были проездом в Татышлинском районе. С большой радостью и добротой женщина встречала близких и всегда была оптимистична, даже когда была прикована к постели из-за болезни. Таклима Апа излучала жизнь и радость, несмотря на тяжести жизни.

Салават Фатхетдинов активно делился новостями со своей аудитории о жизни матери. В каждом посте, посвященной маме, Салават излучал большую любовь и уважение.

Смерть Таклим апа стало сильным ударом для ее близких людей. Mkset приносит глубокие соболезнование родным и близким!

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