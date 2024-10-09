Звезда татарской эстрады поделился трагическим известием из Башкирии

Артист татарской эстрады рассказал про горькую новость своим подписчикам в социальной сети «Вконтакте». Для певца известие о смерти матери любимого наставника стало ударом и горечью. Как вспоминал Данил Сибаев в своем посте, он вместе со своим учителем часто заезжали к Таклиме апа на чай, если они были проездом в Татышлинском районе. С большой радостью и добротой женщина встречала близких и всегда была оптимистична, даже когда была прикована к постели из-за болезни. Таклима Апа излучала жизнь и радость, несмотря на тяжести жизни.