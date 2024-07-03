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Элвин Грей не может отпустить умершего друга

Элвин Грей не может отпустить умершего друга

3 июля 2024, 10:43
Фото: 1MI
Популярный в Башкирии певец опубликовал трогательное скорбное видео в память о товарище в своём блоге.

Певец из Башкирии Элвин Грей в своём блоге опубликовал видеоролик с участием его супруги Инзили и друга и коллеги по цеху Артура Кусимова. Короткую видеозапись Элвин Грей перевел в черно-белый формат. И это логично: видео посвящено умершему друга популярного в Башкирии исполнителя.

— С земным днем рождения, наш ангел небесный… Кусимка, — написал Элвин Грей в сопровождение к ролику.

Элвин Грей и Артур Кусимов сотрудничали в музыкальной сфере с 2015 года. Карьера Кусимова оборвалась в 2023 году, когда музыканту был 31 год. Мужчина скоропостижно скончался из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Видео: Ютуб
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