Элвин Грей не может отпустить умершего друга

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Певец из Башкирии Элвин Грей в своём блоге опубликовал видеоролик с участием его супруги Инзили и друга и коллеги по цеху Артура Кусимова. Короткую видеозапись Элвин Грей перевел в черно-белый формат. И это логично: видео посвящено умершему друга популярного в Башкирии исполнителя.
— С земным днем рождения, наш ангел небесный… Кусимка, — написал Элвин Грей в сопровождение к ролику.
Элвин Грей и Артур Кусимов сотрудничали в музыкальной сфере с 2015 года. Карьера Кусимова оборвалась в 2023 году, когда музыканту был 31 год. Мужчина скоропостижно скончался из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.