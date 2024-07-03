Элвин Грей не может отпустить умершего друга

Певец из Башкирии Элвин Грей в своём блоге опубликовал видеоролик с участием его супруги Инзили и друга и коллеги по цеху Артура Кусимова. Короткую видеозапись Элвин Грей перевел в черно-белый формат. И это логично: видео посвящено умершему друга популярного в Башкирии исполнителя.