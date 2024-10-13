mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 15:32

Published 13 октября, 15:32

Modified 13 октября, 15:34

Updated 13 октября, 15:34

Элвин Грей потерял слух

Элвин Грей потерял слух

13 октября 2024, 15:32
Фото: Элвин Грей
Известный в Башкирии певец обратился к подписчикам прямо из кабинета врача и выпустил видео на своем Telegram-канале в воскресенье, 13 октября.

Здоровье и концертная деятельность любимого уфимцами и жителями Башкортостана певца Элвина Грея под угрозой. Музыкант недавно угодил в больницу. Как стало известно, у певца отит. У него не слышит левое ухо. Элвин Грей сообщил, что теперь его выступления, намеченные на 14 и 15 октября, под угрозой переноса. Состоятся ли выступления Элвина Грея зависит теперь от вердикта медиков.

Элвин Грей угодил в больницу
Узнать подробнее

Ролик из медицинского учреждения заканчивается интригующе. После прогнозов врача певец лежит на больничной кушетке. Его измеряют артериальное давление. Рядом угрожающе нависает стойка капельницы.

Читайте также:
Синоптики огорошили Уфу и Башкирию прогнозом погодыВ уфимской многоэтажке прогремел взрывСкандальный уфимец вернётся в шоу об «экстрасенсах»
#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Больница#Врач#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Певец#Артериальное давление#Слух#Отит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика