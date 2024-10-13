Элвин Грей потерял слух

Posted 13 октября, 15:32
Published 13 октября, 15:32
Modified 13 октября, 15:34
Updated 13 октября, 15:34
Здоровье и концертная деятельность любимого уфимцами и жителями Башкортостана певца Элвина Грея под угрозой. Музыкант недавно угодил в больницу. Как стало известно, у певца отит. У него не слышит левое ухо. Элвин Грей сообщил, что теперь его выступления, намеченные на 14 и 15 октября, под угрозой переноса. Состоятся ли выступления Элвина Грея зависит теперь от вердикта медиков.
Ролик из медицинского учреждения заканчивается интригующе. После прогнозов врача певец лежит на больничной кушетке. Его измеряют артериальное давление. Рядом угрожающе нависает стойка капельницы.