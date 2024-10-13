Элвин Грей потерял слух

Здоровье и концертная деятельность любимого уфимцами и жителями Башкортостана певца Элвина Грея под угрозой. Музыкант недавно угодил в больницу. Как стало известно, у певца отит. У него не слышит левое ухо. Элвин Грей сообщил, что теперь его выступления, намеченные на 14 и 15 октября, под угрозой переноса. Состоятся ли выступления Элвина Грея зависит теперь от вердикта медиков.