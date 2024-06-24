Моргенштерн* признал себя бандосом

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
— Все, больше никаких добрых дел, я теперь бандос, — написал в своём Telegram-канале рэпер Алишер (Валеев) Моргенштерн*, признанный в России иноагентом.
Это сообщение стало реакцией на сообщения федеральных СМИ о грозящей музыканту в России судимости. Так, по данным источника «Интерфакса» в прокуратуре ведомство начало проверку Моргенштерна* на предмет соблюдения им закона об иностранных агентах. Вернее, уклонения от его соблюдения.
Ранее прокуроры уже дважды за год ловили музыканта на том, что он не маркировал свой контент в соответствии с требованием закона. Несмотря на выявленные нарушение, Моргенштерн* продолжает давать контент без маркировки. А это — уже уголовная статья, «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Санкции по ней достигают двух лет лишения свободы.
Напомним, ранее певец засветился еще в одной полукриминальной истории: его заметили в нелегальном контенте как амбассадора онлайн-казино.
* Признан иноагентом в России