Моргенштерн* признал себя бандосом

Ранее прокуроры уже дважды за год ловили музыканта на том, что он не маркировал свой контент в соответствии с требованием закона. Несмотря на выявленные нарушение, Моргенштерн* продолжает давать контент без маркировки. А это — уже уголовная статья, «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Санкции по ней достигают двух лет лишения свободы.