Элвин Грей теряет слух

В очередной своей публикации Элвин Грей сообщил, что никаких улучшений в его состоянии пока не наблюдается, слух его при этом продолжает ухудшаться. Юльякшин отметил, что его выступления 18 октября, тем не менее, состоится, однако другие концерты врачи посоветовали перенести хотя бы на две недели.