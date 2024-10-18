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Posted 18 октября, 15:03

Published 18 октября, 15:03

Modified 18 октября, 18:08

Updated 18 октября, 18:08

Элвин Грей теряет слух

Элвин Грей теряет слух

18 октября 2024, 15:03
Фото: сайт Элвина Грея
Певец татаро-башкирской эстрады Радик Юльякшин (Элвин Грей) поделился тревожными вестями о своём здоровье в пятницу, 18 октября.

Напомним, ранее исполнитель был госпитализирован из-за отита. В связи с этим артист перенёс все свои концерты.

В очередной своей публикации Элвин Грей сообщил, что никаких улучшений в его состоянии пока не наблюдается, слух его при этом продолжает ухудшаться. Юльякшин отметил, что его выступления 18 октября, тем не менее, состоится, однако другие концерты врачи посоветовали перенести хотя бы на две недели.

Новые даты выступлений певец пообещал озвучить в понедельник, 21 октября. Исполнитель также извинился перед поклонниками за срыв сроков концертов.

Отметим, что от проблем со слухом Элвин Грей страдает уже давно — в марте 2024 года он заявил, что страдает от тугоухости.

Карьера Элвина Грея закончена?
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Ранее Mkset рассказывал о биографии Элвина Грея и о том, в какой момент у певца начались проблемы с карьерой.

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