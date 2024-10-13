Хабиров сообщил о смерти легенды

Posted 13 октября, 12:39
Published 13 октября, 12:39
Modified 13 октября, 16:54
Updated 13 октября, 16:54
Радий Хабиров сообщил о смерти певцы Фана Валиахметова — народного артиста Башкортостана и Татарстана. Ему на момент кончины было 73 года. Что привело к смерти исполнителя — не уточняется, информации о диагнозе в СМИ и других открытых источниках на момент публикации нет. Известно, что последние годы своей жизни артист провёл в Башкирии.
Ранее Mkset информировал о том, что в башкирской столице проводили в последний путь известного врача Жулдыбая Иржанова, погибшего в страшном ДТП. Медик с 2015 по 2021 годы руководил больницей в Уфе.