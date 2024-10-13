Хабиров сообщил о смерти легенды

Радий Хабиров сообщил о смерти певцы Фана Валиахметова — народного артиста Башкортостана и Татарстана. Ему на момент кончины было 73 года. Что привело к смерти исполнителя — не уточняется, информации о диагнозе в СМИ и других открытых источниках на момент публикации нет. Известно, что последние годы своей жизни артист провёл в Башкирии.