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Posted 13 октября, 12:39

Published 13 октября, 12:39

Modified 13 октября, 16:54

Updated 13 октября, 16:54

Хабиров сообщил о смерти легенды

Хабиров сообщил о смерти легенды

13 октября 2024, 12:39
Фото: 1MI
Некролог знакового для татаро-башкирской сцены исполнителя опубликовал у себя на ресурсах в воскресенье, 13 октября, глава Башкирии.

Радий Хабиров сообщил о смерти певцы Фана Валиахметова — народного артиста Башкортостана и Татарстана. Ему на момент кончины было 73 года. Что привело к смерти исполнителя — не уточняется, информации о диагнозе в СМИ и других открытых источниках на момент публикации нет. Известно, что последние годы своей жизни артист провёл в Башкирии.

Ранее Mkset информировал о том, что в башкирской столице проводили в последний путь известного врача Жулдыбая Иржанова, погибшего в страшном ДТП. Медик с 2015 по 2021 годы руководил больницей в Уфе.

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