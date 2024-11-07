Знаменитого артиста похоронят в Уфе

Эдуард Маратович Усманов скончался после продолжительной болезни, оставив за собой яркий след в мире музыки и театра. Он родился в 1976 году в городе Салават и с юных лет проявлял талант к искусству. В 2000 году он окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «инструментальное исполнительство», а затем продолжил обучение в аспирантуре той же академии.