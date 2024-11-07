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Posted 7 ноября, 05:50

Published 7 ноября, 05:50

Modified 7 ноября, 05:53

Updated 7 ноября, 05:53

Знаменитого артиста похоронят в Уфе

Знаменитого артиста похоронят в Уфе

7 ноября 2024, 05:50
Фото: Башкирский государственный театр оперы и балета.
Известный артист хора Эдуард Усманов ушел из жизни в возрасте 48-лет, сообщает в четверг, 7 ноября, Башкирский государственный театр оперы и балета.

Эдуард Маратович Усманов скончался после продолжительной болезни, оставив за собой яркий след в мире музыки и театра. Он родился в 1976 году в городе Салават и с юных лет проявлял талант к искусству. В 2000 году он окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «инструментальное исполнительство», а затем продолжил обучение в аспирантуре той же академии.

Свою профессиональную карьеру Эдуард начал в 1999 году как певчий Симеоновского храма, а с 2005 года стал частью Архиерейского хора. В 2000 году он начал выступать на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета. Помимо этого, Эдуард занимался аранжировками музыкальных произведений и принимал участие в международных конкурсах, неоднократно занимая призовые места.

Его коллеги отмечают высокий профессионализм Усманова и его преданность музыке.

— Публика всегда ценила прекрасного исполнителя за высочайшее мастерство и вдохновенное творчество. Прощание с Эдуардом Маратовичем состоится 7 ноября в 10:30 в Уфимском кафедральном соборном храме Рождества Богородицы, — сообщает пресс-служба Башкирского государственного театра оперы и балета.
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии скончался певец Фан Валиахметов — народный артист Башкортостана и Татарстана.

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