Знаменитого артиста похоронят в Уфе

Posted 7 ноября, 05:50
Published 7 ноября, 05:50
Modified 7 ноября, 05:53
Updated 7 ноября, 05:53
Эдуард Маратович Усманов скончался после продолжительной болезни, оставив за собой яркий след в мире музыки и театра. Он родился в 1976 году в городе Салават и с юных лет проявлял талант к искусству. В 2000 году он окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «инструментальное исполнительство», а затем продолжил обучение в аспирантуре той же академии.
Свою профессиональную карьеру Эдуард начал в 1999 году как певчий Симеоновского храма, а с 2005 года стал частью Архиерейского хора. В 2000 году он начал выступать на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета. Помимо этого, Эдуард занимался аранжировками музыкальных произведений и принимал участие в международных конкурсах, неоднократно занимая призовые места.
Его коллеги отмечают высокий профессионализм Усманова и его преданность музыке.
— Публика всегда ценила прекрасного исполнителя за высочайшее мастерство и вдохновенное творчество. Прощание с Эдуардом Маратовичем состоится 7 ноября в 10:30 в Уфимском кафедральном соборном храме Рождества Богородицы, — сообщает пресс-служба Башкирского государственного театра оперы и балета.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии скончался певец Фан Валиахметов — народный артист Башкортостана и Татарстана.