Элвин Грей рассказал о личной трагедии

Posted 2 октября, 06:08
Published 2 октября, 06:08
Modified 2 октября, 08:11
Updated 2 октября, 08:11
Элвин Грей, популярный певец и друг Артура Кусимова, поделился своими чувствами по поводу утраты, которая потрясла не только его, но и многих поклонников.
— Уже почти год, как с нами нет Артура, — пишет Грей в своем обращении.
В день памяти музыканта Элвин вместе с командой и музыкантами посетил родину Артура, где собрались его близкие и друзья. На этом трогательном мероприятии был установлен памятник, который стал символом творческой натуры Кусимова — молодого, талантливого и музыкального человека.
Артур Кусимов, ушел из жизни 22 октября 2023 года в возрасте всего 31 года. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем, о которых Элвин узнал лишь после трагедии.
— Перед смертью Артур начал записывать новый альбом, но судьба распорядилась иначе, — ранее рассказывал Элвин Грей.
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