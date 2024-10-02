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Posted 2 октября, 06:08

Published 2 октября, 06:08

Modified 2 октября, 08:11

Updated 2 октября, 08:11

Элвин Грей рассказал о личной трагедии

Элвин Грей рассказал о личной трагедии

2 октября 2024, 06:08
Фото: tg/Элвин Грей
Певец поделился своими чувствами по поводу утраты своего друга и музыканта, сообщает в среду, 2 октября, Элвин Грей в соцсетях.

Элвин Грей, популярный певец и друг Артура Кусимова, поделился своими чувствами по поводу утраты, которая потрясла не только его, но и многих поклонников.

— Уже почти год, как с нами нет Артура, — пишет Грей в своем обращении.

В день памяти музыканта Элвин вместе с командой и музыкантами посетил родину Артура, где собрались его близкие и друзья. На этом трогательном мероприятии был установлен памятник, который стал символом творческой натуры Кусимова — молодого, талантливого и музыкального человека.

Артур Кусимов, ушел из жизни 22 октября 2023 года в возрасте всего 31 года. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем, о которых Элвин узнал лишь после трагедии.

— Перед смертью Артур начал записывать новый альбом, но судьба распорядилась иначе, — ранее рассказывал Элвин Грей.
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