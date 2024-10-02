Элвин Грей рассказал о личной трагедии

В день памяти музыканта Элвин вместе с командой и музыкантами посетил родину Артура, где собрались его близкие и друзья. На этом трогательном мероприятии был установлен памятник, который стал символом творческой натуры Кусимова — молодого, талантливого и музыкального человека.