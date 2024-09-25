Лихач-тракторист переполошил Башкирию

Posted 25 сентября, 12:45
Published 25 сентября, 12:45
Modified 25 сентября, 16:49
Updated 25 сентября, 16:49
На 98 километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки в Альшеевском районе Башкирии внимание сотрудников ДПС привлек трактор МТЗ-82 с прицепом. За рулем оказался 50-летний местный житель, который, похоже, решил, что трактор — это не машина и можно управлять им в любом состоянии, даже в алкогольного опьянения.
Когда сотрудники полиции остановили трактор и попросили мужчину пройти освидетельствование, он, как истинный лихач, отказался. Это решение обернулось для него неприятностями: его отстранили от управления, а на место происшествия был вызван эвакуатор.
Трактор отправился на штрафстоянку, а сам водитель получил административный протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.