Лихач-тракторист переполошил Башкирию

На 98 километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки в Альшеевском районе Башкирии внимание сотрудников ДПС привлек трактор МТЗ-82 с прицепом. За рулем оказался 50-летний местный житель, который, похоже, решил, что трактор — это не машина и можно управлять им в любом состоянии, даже в алкогольного опьянения.