Легендарный «бумер» арестовали в Башкирии

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В конце июля 2024 года в Буздякском районе житель региона, управляющий автомобилем марки BMW 730, совершил грубейшее нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжелым последствиям.
Согласно материалам дела, мужчина двигался по улицам города и проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Кирова и Мавлютова. Это неосторожное решение обернулось столкновением с автомобилем марки «Лада Калина», в котором находился несовершеннолетний пассажир. В результате аварии мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.
Ранее водитель уже имелся опыт общения с правоохранительными органами — он привлекался за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако пренебрежение законами и собственной безопасностью оказалось роковым. Суд установил все факты преступления и вынес приговор.
Благоварский межрайонный суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В итоге водитель получил условный срок — 4 года и 12 дней лишения свободы с испытательным сроком на три года. Кроме того, ему было запрещено управлять транспортными средствами на тот же период времени, а также конфискован его дорогой автомобиль. Такой же транспорт стал героем фильма «Бумер» и получил у зрителей аналогичное нарицательное название.
Приговор пока не вступил в законную силу.