Легендарный «бумер» арестовали в Башкирии

Благоварский межрайонный суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В итоге водитель получил условный срок — 4 года и 12 дней лишения свободы с испытательным сроком на три года. Кроме того, ему было запрещено управлять транспортными средствами на тот же период времени, а также конфискован его дорогой автомобиль. Такой же транспорт стал героем фильма «Бумер» и получил у зрителей аналогичное нарицательное название.