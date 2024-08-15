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Легендарный «бумер» арестовали в Башкирии

Легендарный «бумер» арестовали в Башкирии

15 августа 2024, 14:02
Фото: Скриншот из фильма Бумер
Суд вынес приговор водителю, который на дорогах города превратил мощный «БМВ» в орудие преступления, сообщает прокуратура РБ.

В конце июля 2024 года в Буздякском районе житель региона, управляющий автомобилем марки BMW 730, совершил грубейшее нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжелым последствиям.

Согласно материалам дела, мужчина двигался по улицам города и проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Кирова и Мавлютова. Это неосторожное решение обернулось столкновением с автомобилем марки «Лада Калина», в котором находился несовершеннолетний пассажир. В результате аварии мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее водитель уже имелся опыт общения с правоохранительными органами — он привлекался за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако пренебрежение законами и собственной безопасностью оказалось роковым. Суд установил все факты преступления и вынес приговор.

Благоварский межрайонный суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В итоге водитель получил условный срок — 4 года и 12 дней лишения свободы с испытательным сроком на три года. Кроме того, ему было запрещено управлять транспортными средствами на тот же период времени, а также конфискован его дорогой автомобиль. Такой же транспорт стал героем фильма «Бумер» и получил у зрителей аналогичное нарицательное название.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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