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Пьяный лихач погиб в кювете в Башкирии

Пьяный лихач погиб в кювете в Башкирии

10 сентября 2024, 07:29
Фото: 1MI
Мужчина ранее был лишён водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает во вторник, 10 сентября, пресс-служба Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

Смертельная авария произошла в понедельник, 9 сентября, на 4 километре автодороги Ургуш-Зуевка в Башкирии. Водитель, 36-летний житель региона, за рулем «Лады Нива», съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. К сожалению, мужчина скончался на месте происшествия.

Как стало известно, погибший ранее был лишен прав из-за вождения в нетрезвом виде. Кроме того, его автомобиль был снят с учета в связи с его продажей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Республики Башкортостан. В настоящее время проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств трагедии.

Стоит напомнить, что в тот же день, 9 сентября, произошла еще одна авария: водитель «пятнашки» стал виновником ДТП, врезавшись в иномарку с семьей внутри, включая детей. Все пострадавшие были госпитализированы, а один из пассажиров отечественного автомобиля погиб.

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