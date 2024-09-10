Пьяный лихач погиб в кювете в Башкирии

Как стало известно, погибший ранее был лишен прав из-за вождения в нетрезвом виде. Кроме того, его автомобиль был снят с учета в связи с его продажей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Республики Башкортостан. В настоящее время проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств трагедии.