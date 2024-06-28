Невменяемый водитель устроил погоню с ГАИ Башкирии

Задержанию невменяемого водителя предшествовала погоня по улицам Нефтекамска. Экипаж автоинспекции днём в четверг, 27 июня, заметил странное поведение водителя «Приоры». Мужчина за рулем легковушки тоже заметил интерес со стороны инспекторов и ударил по газам, удирая от магазина «Красное и Белое». Началась погоня. Впрочем, далеко уехать мертвецки пьяному водителю не удалось.