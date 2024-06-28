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Updated Сегодня, 06:29

Невменяемый водитель устроил погоню с ГАИ Башкирии

Невменяемый водитель устроил погоню с ГАИ Башкирии

28 июня 2024, 06:25
Фото: Владимир Севастьянов
Мертвецки пьяный мужчина после визита в «КБ» пытался скрыться от преследования автоинспекции, сообщает руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

1,544 мг/л алкоголя обнаружили в выдыхаемом воздухе у 36-летнего водителя «Лады Приоры». Согласно медицинским данным, такой показатель считается тяжелой степенью опьянения, до комы водителю легковушки оставалось выпить всего чуть-чуть.

Задержанию невменяемого водителя предшествовала погоня по улицам Нефтекамска. Экипаж автоинспекции днём в четверг, 27 июня, заметил странное поведение водителя «Приоры». Мужчина за рулем легковушки тоже заметил интерес со стороны инспекторов и ударил по газам, удирая от магазина «Красное и Белое». Началась погоня. Впрочем, далеко уехать мертвецки пьяному водителю не удалось.

На водителя составлен протокол за пьяную езду, его машину поместили на специализированную стоянку.

Видео: Владимир Севастьянов
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