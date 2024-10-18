Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»

Как стало известно, в августе 2024 года рано утром местный житель, игнорируя все предостережения, сел за руль своего «Мерседес Бенц 260» в пьяном состоянии. Проблема усугублялась тем, что это был не первый его опыт управления автомобилем под воздействием спиртного — ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.