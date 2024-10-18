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Posted 18 октября, 07:13

Published 18 октября, 07:13

Modified 18 октября, 07:41

Updated 18 октября, 07:41

Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкортостане

Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»

18 октября 2024, 07:13
Фото: Drive2

Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкортостане

В Сибае суд принял решение о конфискации дорогого автомобиля за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает в пятницу, 18 октября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, в августе 2024 года рано утром местный житель, игнорируя все предостережения, сел за руль своего «Мерседес Бенц 260» в пьяном состоянии. Проблема усугублялась тем, что это был не первый его опыт управления автомобилем под воздействием спиртного — ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.

Как сообщает прокуратура Башкортостана, суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — управлению транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев. Но ключевым моментом приговора суда стало то, что его любимый «Мерседес» отправится на продажу с аукциона, а вырученные средства пойдут в доход государства.

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Как ранее сообщал Mkset, в Демском районе Уфы мужчина, который решил сэкономить на правах, лишился не только автомобиля, но и свободы.

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