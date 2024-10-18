Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»

Posted 18 октября, 07:13
Published 18 октября, 07:13
Modified 18 октября, 07:41
Updated 18 октября, 07:41
Как стало известно, в августе 2024 года рано утром местный житель, игнорируя все предостережения, сел за руль своего «Мерседес Бенц 260» в пьяном состоянии. Проблема усугублялась тем, что это был не первый его опыт управления автомобилем под воздействием спиртного — ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.
Как сообщает прокуратура Башкортостана, суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — управлению транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.
В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев. Но ключевым моментом приговора суда стало то, что его любимый «Мерседес» отправится на продажу с аукциона, а вырученные средства пойдут в доход государства.
Как ранее сообщал Mkset, в Демском районе Уфы мужчина, который решил сэкономить на правах, лишился не только автомобиля, но и свободы.