По Уфе ездят неуправляемые автобусы

Posted 8 октября, 04:37
Published 8 октября, 04:37
Modified 8 октября, 04:39
Updated 8 октября, 04:39
В рамках профилактических мероприятий «Автобус» прошла видеоконференция с представителями шести крупных перевозчиков. Основной темой обсуждения стали тревожные статистические данные: за девять месяцев 2024 года в Уфе зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов почти на 15%. Начальник отделения технического надзора Госавтоинспекции Уфы Денис Красильников отметил, что это тревожный сигнал, требующий немедленных действий.
Во время встречи были озвучены основные нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. К сожалению, статистика говорит о том, что некоторые водители игнорируют правила и допускают управление автобусами в состоянии опьянения.
По итогам профилактической операции «Автобус» было составлено около 440 административных материалов против нарушителей, а 8 транспортных средств были помещены на специализированные стоянки из-за неисправностей. Также 10 должностных лиц были привлечены к ответственности за выпуск на линию автобусов, которые не соответствовали требованиям безопасности.