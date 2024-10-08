По Уфе ездят неуправляемые автобусы

По итогам профилактической операции «Автобус» было составлено около 440 административных материалов против нарушителей, а 8 транспортных средств были помещены на специализированные стоянки из-за неисправностей. Также 10 должностных лиц были привлечены к ответственности за выпуск на линию автобусов, которые не соответствовали требованиям безопасности.