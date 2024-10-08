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Posted 8 октября, 04:37

Published 8 октября, 04:37

Modified 8 октября, 04:39

Updated 8 октября, 04:39

По Уфе ездят неуправляемые автобусы

По Уфе ездят неуправляемые автобусы

8 октября 2024, 04:37
Фото: 1MI
В столице Башкирии участилось число аварий с участием автобусов, сообщает во вторник, 8 октября, Госавтоинспекция Уфы.

В рамках профилактических мероприятий «Автобус» прошла видеоконференция с представителями шести крупных перевозчиков. Основной темой обсуждения стали тревожные статистические данные: за девять месяцев 2024 года в Уфе зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов почти на 15%. Начальник отделения технического надзора Госавтоинспекции Уфы Денис Красильников отметил, что это тревожный сигнал, требующий немедленных действий.

Во время встречи были озвучены основные нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. К сожалению, статистика говорит о том, что некоторые водители игнорируют правила и допускают управление автобусами в состоянии опьянения.

По итогам профилактической операции «Автобус» было составлено около 440 административных материалов против нарушителей, а 8 транспортных средств были помещены на специализированные стоянки из-за неисправностей. Также 10 должностных лиц были привлечены к ответственности за выпуск на линию автобусов, которые не соответствовали требованиям безопасности.

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