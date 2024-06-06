В Башкирии задержали дебошира, устроившего драку с пенсионерами

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Известна личность дебошира, бросавшегося на бабушек с тростью в Нефтекамске. Агрессором оказался 61-летний местный житель. Его задержала полиция, сообщили Mkset в пресс-службе МВД.
Как отмечают в ведомстве, мужчина злоупотребляет алкоголем и часто появляется в общественных местах в состоянии опьянения, за что его не раз привлекали к административной ответственности.
Напомним, накануне словесная перепалка переросла в драку с жестоким избиением престарелого мужчины. На видео с камер наблюдения, предполагаемый злоумышленник размахивал тростью, отобранной у пенсионера, перед пожилыми женщинами, а после повалил на скамейку и самого мужчину.