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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Башкирии задержали дебошира, устроившего драку с пенсионерами

В Башкирии задержали дебошира, устроившего драку с пенсионерами

6 июня 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Распространившееся в соцсетях видео привлекло внимание правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Известна личность дебошира, бросавшегося на бабушек с тростью в Нефтекамске. Агрессором оказался 61-летний местный житель. Его задержала полиция, сообщили Mkset в пресс-службе МВД.

Как отмечают в ведомстве, мужчина злоупотребляет алкоголем и часто появляется в общественных местах в состоянии опьянения, за что его не раз привлекали к административной ответственности.

Драка с пенсионерами в Башкирии попала на видео
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Напомним, накануне словесная перепалка переросла в драку с жестоким избиением престарелого мужчины. На видео с камер наблюдения, предполагаемый злоумышленник размахивал тростью, отобранной у пенсионера, перед пожилыми женщинами, а после повалил на скамейку и самого мужчину.

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